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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

假的！抖音「外交部假帳號」被抓到了　昨轉警政署調查

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立委何志偉26日踢爆，抖音出現一個假冒外交部的帳號，不僅名稱設定為「外交部」，頭像也使用外交部的標誌，儘管該帳號目前只有上傳一些食物、天空的影片，但恐成為未來假消息的來源。外交部27日發布新聞稿說明，已於昨天函請內政部警政署協助調查，也將持續密切關注假帳號有否進行認知作戰的不當宣傳。

▲▼吳釗燮 外交國防委員會邀報告業務概況 答詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲外交部長吳釗燮昨天表示針對假帳號將報警。（圖／記者屠惠剛攝）

立法院外交及國防委員會昨天上午邀請吳釗燮報告外交部業務概況。何志偉質詢時揭露，最近有人在抖音上使用外交部標誌註冊帳號，裡面上傳的影片很詭異，包括一些食物或天空的影片；吳釗燮回應，「跟委員報告一下，這個結束後，我們就會去報警」。

外交部今天上午發布新聞稿澄清，外交部從未在中國企業創辦的短影片社交應用程式「抖音」海外版「TikTok」平台設立帳號，該平台出現冒用外交部部徽及名稱等均是假帳號，其發佈內容與外交部毫無關聯，相關在TikTok的假帳號已嚴重混淆視聽，惡性重大，外交部已於昨天函請內政部警政署協助調查，也將持續密切關注假帳號有否進行認知作戰的不當宣傳。

外交部重申，目前外交部只有在臉書（Facebook）、推特（Twitter）、IG（Instagram）、YouTube等社群媒體平台成立帳號；其官方認證可避免有心人士仿冒外交部帳號。另外外交部帳號的管理也採取雙重驗證機制，以防止駭客入侵張貼不實內容。

外交部呼籲，民眾在瀏覽外交部社群媒體時，高度留意檢視帳號的真實性，以免被不實資訊誤導。如果民眾在相關社群平台發現有偽造外交部成立的假帳號，請立即通知外交部，外交部將立刻向警政單位及相關平台檢舉，並採取一切必要措施。

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