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今天衝！　超商「特大杯拿鐵下殺35元」限時3天開搶了

▲▼全家咖啡。（圖／業者提供）

▲全家咖啡。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

今天囤一波了！全家祭出限時3天「特大杯經典拿鐵2杯80元」優惠，且開放APP寄杯、冷熱互換，加碼還能使用環保杯現省5元優惠，每杯只要35元，划算爆表，今（4）日趕緊衝買。

全家即日起至11月6日連3天於全門市祭出「Let’s Café特大杯經典拿鐵2杯80元喝」優惠，相較原價可是有58折折扣，且若使用環保杯，每杯還能現折5元，1杯特大杯拿鐵相當於只要35元就能喝到，且同步開放APP寄杯、冷熱互換，每人最多可買5組，還無兌換期限，咖啡控趕快囤。

▲▼7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲7-11咖啡優惠先收。

另，7-11OPEN POINT行動隨時取也將於11月9日至11月15日推出限時組合優惠，期間每日推出限量「CITY CAFE濃萃美式咖啡買11送11」，以及「CITY CAFE大杯拿鐵19杯」、「CITY PEARL黑糖珍珠撞奶18杯」、「CITY TEA經典純奶茶22杯」、「CITY PRIMA精品美式13杯」通通只要711元，還可冰熱互換，先筆記再說。

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