雙11暖慶大戰開打！10大電商首波好康攻略　強檔品天天特殺、抽1年搭機免運

▲東森購物網「雙11Ready購」暖身活動起跑。（圖／東森購物網提供）

記者洪菱鞠／台北報導

又到了年度囤貨、搶折扣購入心儀商品的最佳時機，為了迎戰年底強檔購物盛事雙11，賣場、網購等各通路提前展開檔期促銷活動，已有不少精選品牌夯品或熱門品項率先打頭陣輪番下殺，搭配折價券、信用卡，省荷包再賺回饋，現在就很好買。以下整理10大電商平台暖身優惠攻略，等不及想搶先開買的網購族，可以先參考再下手。

．東森購物網

東森購物網「雙11Ready購」暖身活動起跑，首推主打東森幣回饋，全站累積消費滿5,555元送222枚東森幣，最高領888枚，同步還有「1111輪盤」、「雙11瘋摸彩」等遊戲，消費滿額可參加抽獎，最高拿2222枚東森幣。11/4起再推「1111購物狂PK賽」，組隊成團拿獎金，每隊消費金額前10名可享共11%東森幣及樂透金回饋，雙11當天還有加碼抽獎，當日下單不限金額皆可參加，獎項包含按摩椅、美腿機、樂透金1111枚等。

．momo購物網

momo購物網今年拉長活動戰線，並在暖身慶11/1起跑日首發111萬獎金搶先送，11/2起由「八大品類日」接棒，包含3C、家電、日用婦幼、家居餐廚、流行時尚、美妝、美食健康，天天精選商品祭出限時優惠，dyson吹風機、契爾氏金盞花化妝水、ARIEL抗菌洗衣精、永信藥品活力B群糖衣錠等飆低2折起，指定日期下單再抽iPhone 14、11,111元momo幣等。還有天天下單抽聯想筆電、限時搶萬份紅包、簽到賺mo幣、11萬份美食滿額送等多項好康，全站回饋最高23.5%。

▲momo購物網雙11超狂購物節暖身慶11/1起登場。（圖／記者洪菱鞠攝）

．PChome24h購物

PChome 24h購物針對會員發出人人有獎萬元大紅包、祭出全站商品最低1.1折起，尤其主推3C家電、日用品全年最優惠價格，飛利浦86吋超大智慧顯示器下殺低於半價6萬有找、春風三層超厚柔感抽取衛生紙平均一包10元銅板價、ARIEL 4D抗菌洗衣膠囊折扣後單顆最低不到5元，推薦趁這檔買起來。另集結各大品類的爆品清單推出「11特殺專區」，11/1起攜手百大品牌天天推出超級品牌日下殺34折起，例如65～86型大尺寸電視價格砍半，Dyson吸塵器、石頭掃地機器人、BOSCH洗碗機等狂降破萬。

．蝦皮購物

蝦皮購物「11.11最強購物節」開跑，每人皆享6張全站0元起免運券、商城85及87折券，暖身期間祭出精選1,111元優惠以及限時優惠1元起強勢回歸，即日起也開放領取全站85折券，消費滿1,000元最高折200元，此外，用戶只要領免運並玩環遊機票寶箱，再抽台灣虎航不限航點「1年搭機套票」，共12趟來回。

▲蝦皮購物攜手台灣虎航，在今年雙11祭出「1年搭機套票」年度大獎。（圖／蝦皮購物提供）

．Yahoo奇摩購物

Yahoo奇摩購物雙11大促，即日起至11/6強推全站回饋單日滿3,000送11%（上限1,111元），天天上午11點3折券限量開搶，還有幸運大輪盤送超贈點、品牌折價券及各項好禮，最高有機會獲得11,111超贈點回饋，購物不限金額登記送獨家ㄚ虎撲克牌；11/15前刷Yahoo聯名卡累積滿30,000再送5,000元刷卡金，暖慶期間，全館滿額、各大信用卡加碼優惠疊加最高可衝26%回饋。

．樂天市場

樂天市場雙11購物節攜手站上所有店家推出多重折扣與領券優惠，於11/1起3C家電、國際精品、美妝保健天天整點特賣2.9折起，領券現折1,111元，跨店購物最高再賺5,000點，搭配指定銀行享最多16%回饋，消費滿499元免運費，每天還有「一日大牌」限時優惠；旗下事業體包含Rakuten Monkeys（樂天桃猿）、樂天Kobo、日本樂天官方旗艦店、日本樂天官方嚴選店及樂天信用卡，也同步推出全店瘋殺5折、樂天點數最高10倍送、專屬折價券現領現折、刷卡享現金回饋等活動。

▲樂天市場集結站上熱門商品整點特賣2.9折起。（圖／樂天市場提供）

．博客來

博客來雙11狂購節活動為期14天，強打大牌買就送、加一元多一件、整點搶11元夯品、首週天天送111元券，圖書、3C家電、美食保健、美妝美髮、日用等參展商品下殺32折起，8大品類折扣券搶先領用，現省超過1,600元。鎖定上班族最愛購物清單，除了有APPLE、星巴克、無印良品、AVEDA品牌下殺，這次特推「超級購書節」買紙送電新玩法，買任何一本紙本書就送50元電子書折價券。另外，消費滿額登記最高送1100點OPEN POINT、買書送麥當勞蛋捲冰淇淋、7-ELEVEN超商取貨送CITY CAFE中杯熱拿鐵。

．生活市集

生活市集在首波活動主打年度熱銷品及1111超級品牌慶，包括日用品、秋冬寢具、季節美食、3C家電、寵物精品、日常保養等下殺3折起，五月花新柔韌抽取衛生紙110抽12包6袋，一箱特價839元、P&G 4D碳酸洗衣膠球39顆入16包，換算平均一顆僅5.7元、蘭蔻小黑瓶超未來肌因賦活露100ml 8入也只要2,459元；另購買品牌專區商品，最高回饋生活幣9%，透過生活市集LINE官方帳號下單再享LINE POINTS回饋通通10%，最高達19%。11/1～11/9麥當勞、7-ELEVEN、全家天天2品項咖啡限量回饋LINE POINTS 50%，相當於每杯咖啡只要半價優惠。

▲生活市集雙11首波推出「1111狂賺咖啡週」，11/1～11/9麥當勞、7-ELEVEN、全家咖啡限量半價搶。

．LINE購物

LINE購物推出「雙11快閃購物車」活動，攜手UNIQLO、Dyson、植村秀、神腦等品牌，以及全站3C家電、居家補貨、美食休閒、美妝保養、流行生活、熱門網購六大品類，享最高11%回饋；11/1～11/11活動期間，用戶成功邀請三位好友參加「分享好友拿大獎」活動，五波段快閃加碼有機會獲得LINE POINTS最高11,111點之外，11/11當天再加碼iPhone14、Dyson吸塵器、PS5等高人氣3C限量搶，若好友完成下單，邀請者還有機會額外獲得LINE POINTS 500點。

．露天拍賣

露天雙11購物節主打全站0元免運，11/1～11/14上百件熱銷商品好康下殺，每日整點最低2折起，闖關破任務再抽11,111露幣、PS5、iPhone 14 Pro。跨境聯盟海外購物也加入戰局，美國eBay推出12國直送最低3折起，韓國Gmarket全館則是滿1,900元享免運直送，泰國PChome Thai也有近千種泰國商品空運直送，快閃8折起，全館490元免運，另加入LINE@社群送50元購物金，銀行優惠使用中信ALL ME卡回饋8%、Pi錢包回饋5%P幣、富邦Ｊ卡回饋10%。