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草漯重劃區滯洪池變蓄水池？　3名市議員候選人調查曝內幕！

▲草漯重劃區滯洪池變蓄水池

▲3名不同黨派、不同選區的市議員候選人曾妍潔、戴兆華、毛嘉慶(由左至右)，召開記者會痛批草漯重劃區滯洪池變蓄水池嚴重瑕疵工程！（圖／毛嘉慶競選服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市觀音區草漯重劃區日前被曝出，承包商因工程圖資不合格，導致自來水公司不予接管供水，區內建案完工已8個月卻無法請領執照事件後，3名不同黨派、不同選區的市議員候選人戴兆華、毛嘉慶、曾妍潔，3日召開記者會分別從不同的專業角度，針對該案件進行深入調查，痛批草漯重劃區滯洪池變蓄水池等嚴重瑕疵工程！

▲草漯重劃區滯洪池變蓄水池

▲成功路旁水之丘公園滯洪池。（圖／毛嘉慶競選服務處提供）

觀音區市議員候選人戴兆華表示，在草漯重劃區無法申請自來水一案後，他開始深入瞭解重劃區的施工品質，發現了許多嚴重的瑕疵。例如，設計成乾式滯洪池兼做公園草皮使用的滯洪池，平日竟然有積水？滯洪池雜草叢生，甚至很多部分是寸草不生？10月底下了幾天不算大的雨勢，重劃區滯洪池的積水竟然上升了？滯洪池是負責吸收洪峰時的極端水量，如果下雨時就會流進滯洪池，還能有什麼滯洪作用？

▲草漯重劃區滯洪池變蓄水池

民眾黨平鎮區議員候選人曾妍潔表示，任何重劃區開發利益龐大，除了招標過程應公開透明之外，整個重劃程序更應該謹慎處理，無論是重劃區整地開發、公共設施及五大管線施作，與私有土地領回、開發之時程規劃，應有公開的SOP。

倘若因私有地急於領回開發，而導致在該區公共設施建設尚未完成的情況下即交屋給一般不知情民眾，當初急於蓋房的建商退場，留下不知情的買房民眾獨自面對問題，政府亦無從補救協助，這對於買房民眾來說毫無保障，政府應正視現在各重劃區的類似問題。

「桃園新選風」中壢區市議員候選人毛嘉慶指出，桃園升格直轄市至今，市府從桃園、青埔、大園到八德、觀音，只要有重劃區大建設，總是出現各種爭議。包括整地、土方、廢土等工程發包。以觀音草漯本案為例，蓄洪池、滯洪池及排水系統出了這麼離譜的錯，難道設計的工程師不懂水往低處流的原理？似乎有某些說不出口的理由，讓承包商及工程師不敢往下挖？

毛嘉慶質疑市府，桃園市府有什麼道理，把原來三個應該分開發包施工的區域，竟「整合」成一案發包，再由內定的某家公司得標？籲請檢調重視，釐清真相。

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