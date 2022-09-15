桃園鐵路地下化延宕8年遭疑擺爛　新聞處：勿為選舉扭曲事實

▲國民黨市議員參選人凌濤今（15）日在臉書質疑「桃園鐵路地下化」確定擺爛跳票！市府新聞處長詹賀舜澄清指出，參選人不應為選舉扭曲事實。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對國民黨市議員參選人凌濤今（15）日在臉書貼文指出，鄭文燦的旗艦式跳票「桃園鐵路地下化」確定擺爛跳票。另外，以無黨籍身分參選市議員的毛嘉慶也批評「阿燦政見就像渣男昨晚的承諾」；對此，桃園市政府新聞處長詹賀舜澄清指出，2015年鄭文燦市長上任前，鐵路高架化期程已延宕多達50個月，鄭市長上任後積極解決問題，改採鐵路地下化，全力爭取中央支持，參選人對於市府付出努力不清楚，勿為選舉才來蹭聲量扭曲事實。

國民黨籍市議員參選人凌濤今天在臉書貼文，鄭文燦鐵路建設荒廢8年，不只是剪綵王，桃園鐵路地下化是鄭文燦旗艦政策，新竹大車站是林智堅的旗艦政策，這兩建設有兩個共同點，不僅確定通通跳票，更留「錢坑」給下一任市長。請問鄭運鵬還要當「鄭文燦2.0」、「鄭二代」嗎？

此外，無黨籍市議員參選人毛嘉慶也批評，桃園市長鄭文燦臉書貼文發布「八年後」桃園三車站設計圖，圖樣美輪美奐，但被多個桃園臉書社團發文抨擊政見跳票、不負責任。政市長任期到今年底，八年前鐵路地下化支票已全面跳票，怎麼還有臉要市民期待卸任八年後的未來芭樂票？呼籲市民「不要再選出下一個鄭文燦」。

市府新聞處長詹賀舜表示，市府已展現最大決心，持續耐心溝通，才有如今的成果，目前桃園鐵路地下畫各項先期工程與主體工程都已啟動中，其中桃園、內壢、中壢站將在2029年通車，鳳鳴、中路、桃園醫院、中原與平鎮站預計2030年啟用，何來延宕8年之說，鐵路地下化是桃園百年重要建設，請參選人不要為了選舉蹭聲量來扭曲事實與唱衰桃園。

詹賀舜還說，桃園臨時站、中壢臨時前站、平鎮臨時站的設置是為維持施工期間營運服務品質，讓鄉親不受影響，仍有便捷鐵路運輸交通，主體工程方面都已進行中，何來停擺？目前鳳鳴與平鎮站車站路段正招標中，其餘桃園、中路、桃園醫院、內壢、中原、中壢等6個車站路段地下化工程則在辦理細部設計。

經費部分，詹賀舜解釋，桃園鐵路地下化總經費1,047.93億元，由中央負擔75%，地方負擔25%，桃園市負擔257.43億元，已為市庫大幅減輕579.57億元負擔，市府則自2020至2022年配合鐵道局施工進度撥付4.19億元配合款，未來也將依執行進度編列配合款，重大工程都是依進度編列經費，這是各項建設推動的常識。過去是國民黨阻擋鐵路地下化工程，包括張善政先生擔任行政院長任內也不增加預算，真正阻礙桃園鐵路地下化的是國民黨，請參選人不要扭曲事實與抹黑。

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