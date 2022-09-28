周玉蔻喊告神隱！民眾黨「爆乳」參選人辣腿護主撲空　意外成焦點

記者劉昌松、陳韻如／台北報導

資深媒體人周玉蔻原本28日一早要去台北地檢署控告柯文哲、蔣萬安抹黑、抹黃，並遭影射和陳時中的關係。不過，今早卻不見周玉蔻本人，改由律師遞送訴狀，反而是民眾黨議員參選人到場抗議，而其中桃園市平鎮區市議員參選人曾妍潔卻意外成為媒體焦點。

▲民眾黨議員參選人北檢外抗議，曾姸潔意外成媒體焦點。（圖／記者劉昌松攝）

民眾黨議員參選人張凱鈞、曾姸潔今早赴台北地檢署抗議，並高舉標語，「民進黨放寇咬人」、「執政黨操控媒體」、「媒體人濫權」，並要求NCC出來面對。其中，曾姸潔身穿緊身上衣，儘管外面罩著競選背心，仍擋不住她傲人的好身材。

▲民眾黨參選人曾妍潔「擺拍」教學吸睛。（圖／曾妍潔提供）

據了解，曾妍潔是文化大學建築系、台北科技大學建築與都市設計學碩士、台灣大學環境工程學博士，曾任台北科技大學能源與冷凍空調工程系/專案助理教授、任職桃園市政府建築管理處（高考二級）。曾妍潔說，她因為177公分的身高，非常大隻，所以有大妍的外號；也由於留著一頭烏黑長髮，年輕貌美且身材高䠷，學生時代打工當Model，對於如何「擺拍」能夠拍出自信美照，相當有經驗。

而今日赴北檢抗議，她表示，就是希望名嘴不要再出來干政，人民需要什麼，人民知道，「不要再用破口水戰，挖人家祖宗十八代的方式來干政」，讓選民回歸清新自然，也讓台灣能夠更進步。