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「癌末妻想喝牛奶」大叔進超市買不起　老闆娘決定說一個謊

記者柯沛辰／綜合報導

中國遼寧一名大叔近日在超市徘徊，後來猶豫再三，才詢問架上一箱牛奶可不可以零售？起初店家回說不行，但聽到大叔的妻子癌末時日無多、特別想喝牛奶，立刻改口說廠商有辦優惠活動，可以免費贈送牛奶。影片曝光後，感動無數網友。

綜合陸媒報導，一名渾身泥濘、衣服破舊的大叔10月31日走進遼寧盤錦一家「雲飯飯生鮮百貨超市」，在牛奶區徘徊許久，後來看到一箱最便宜賣37.9元（約新台幣167元），猶豫再三，不禁怯生生地問「能散賣嗎？」

▲▼「癌末妻想喝牛奶」大叔進超市買不起　老闆娘決定說一個謊。（圖／翻攝自微博）

▲大叔在超市徘迴許久，終於忍不住拿起一箱牛奶問「能散賣嗎？」（圖／翻攝自微博）

聽到老闆婉拒後，大叔終於娓娓道出原因，「我媳婦（妻子）癌症晚期沒幾天了，就想喝牛奶，可我撿廢品只賣了12元（約新台幣53元）...」此時，超市老闆的母親胡女士趕緊說，「真巧，今天廠家有贈送，這牛奶可以直接拿走。」

起初大叔還有些不好意思，不斷推辭，但胡女士堅持「沒事，廠家有活動！」直到看到大叔拿了一箱牛奶離開，胡女士才放下心來。

影片曝光後，迅速引發討論，許多網友都大讚「老闆娘真是好人」、「人間自有真情在」、「看得淚眼婆娑」、「為老闆的行為點讚，願人間充滿大愛」、「願每個人都能溫柔以待」、「底層老百姓還是很艱辛的」、「「老闆心善生意一定好！」

▲▼「癌末妻想喝牛奶」大叔進超市買不起　老闆娘決定說一個謊。（圖／翻攝自微博）

▲胡女士感念過去艱辛時受人幫助，所以她現在想溫暖更多人。（圖／翻攝自微博）

有媒體披露，胡女士其實是一位單親媽媽，1999年帶著女兒淨身出戶，辛苦拉拔女兒長大，連換洗的衣服都沒有，一度借住在同事的房子裡。在那些艱難的日子裡，很多人向她伸出了援手，直到女兒長大後在國外勤工儉學，她也邊工作邊做起代購，生活才逐漸改善。

如今女兒嫁得好丈夫，胡女士感到相當知足，所以孩子接手經營超市後，她也一再叮囑：一定要優惠附近的老百姓，要踏實做事，善良做人。因為她曾被溫暖，所以現在希望溫暖更多人。

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