媽去世前堅持做「最後一餐」　兒見憔悴背影暴哭：味道和以前一樣

圖文／CTWANT

大陸一段「患癌媽媽去世前為兒子做最後一餐」的視頻引起廣泛關注。據央視網快看報導，近日，在遼寧瀋陽，鄧先生分享了一段媽媽在去世前堅持給他做最後一頓飯的視頻，令無數網友淚目。視頻內容顯示，由於化療，這位媽媽的背影顯得十分憔悴，她穿著單薄的睡衣，瘦弱的身軀仿佛隨時就要倒下，但她依然堅持在廚房忙碌著，認真地為兒子做好這頓飯。

鄧先生透露，患癌的媽媽堅持要給自己做最後一頓飯，「我家是大連的，我媽是在瀋陽看病，癌症是在2月份檢查出來的，到10月中旬媽媽去世了，我媽是個特別要強的人，她即使再疼也沒哼一句，而且每次在我面前還表現得特別堅強。」

▲一段「患癌媽媽去世前為兒子做最後一餐」的視頻引起廣泛關注。（圖／翻攝自微博）



鄧先生表示，「給我做飯是她第三次化療後，我媽就突然問我想吃啥，讓我陪她去菜市場買菜，買了海帶，土豆，還有肉，回來她就在廚房給我做。」鄧先生稱，媽媽當時的身體狀態已經很差了，做完飯休息了很久，「她在廚房做飯，我在客廳待著，我當時看著她的背影直接就控制不住哭了出來，那個時候她已經很虛弱了，做完飯特別喘，休息了好久。」

鄧先生還說，那頓飯的味道和以往媽媽做得一樣好吃，他會永遠記在心裡，「味道和以往是一樣的，我全吃完了。」對此，網友們直呼感動，紛紛表示「媽媽的味道，會記住一輩子！願走好！」、「願所有的爸爸媽媽們都能健健康康！」、「最偉大的母愛啊！」、「想我媽媽了！」

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