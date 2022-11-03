【廣編】大同3C黃金週酬賓盛典　超值好禮五重送　把大同寶寶帶回家

▲11/4限量排隊商品大同IH電子鍋（TRC-H0521A），定價3590元限量300台，加碼送多納泰羅32cm不沾平底炒鍋。
圖、文／大同3C提供
11/4～11/13大同3C黃金週酬賓盛典全台直營門市限時十天全面狂賣，限時限量排隊商品，強勢挑戰市場超低價，換購家電最好時機，超值好禮五重送，第一重會員來店送百元折價券，第二重會員消費滿額送Gold物幣，單筆最高送400元Gold物幣，第三重會員消費滿5,000元送5,000點會員點數，單筆最高送20,000點，第四重會員單筆消費滿40,000元，加碼送大同寶寶世紀典藏版，第五重單筆消費滿額享家電好禮二選一。
11/4(五)排隊商品
大同IH電子鍋(TRC-H0521A)，全台限300台，定價3,590元，加碼送不沾平底炒鍋。
11/5(六)排隊商品
日本伊瑪32型液晶顯示器 (HS-32C02)，全台限100台，自助價3,990元，國際11KG洗衣機萬元有找。
11/6(日)排隊商品
大同610L變頻三門冰箱（TR-C1618VPN），定價33,000元，大同3C獨家加碼送國際免紙袋吸塵器（MC-CL630-PR），享政府退貨物稅2,000元，每店限量1台。
11/12(六)排隊商品
大同780L變頻對開三門冰箱(TR-CS780VIHT)，3年壓縮機保固，定價39,900元，加碼再送國際免紙袋吸塵器（MC-CL630-PR），每店限1台。
11/13(日)排隊商品
大同電火鍋(TSB-4015S)，定價1,090元，全台限300台。
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