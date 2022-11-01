▲大同大學打造國內首台爬索車，為金門大橋安檢把關。（圖／中華顧問工程司提供）

記者許敏溶／台北報導

金門大橋日前通車，大同大學機材系團隊為金門大橋打造專屬、也是國內第一台自造的「爬索車」，可將測量鋼纜震動模態的儀器送到鋼索頂端，檢查鋼索張力是否正常，除了確保橋梁安全、降低檢測成本外，也減少人力檢測需要封橋的不便，為橋梁安全把關。

大同大學接受中華顧問工程司委託，為金門大橋設計「爬索車」，執行任務的機材系助理教授林晨光說，以往檢測鋼索需要封橋，用舉高車把人力送到鋼索頂端才能執行任務」，有了「爬索車」，利用平板操控即可，但「爬索車」結合機械結構、機電控制與程式設計，結構複雜且要考慮負重及安全，還要能爬上爬下，而且不能掉下來，是一項不小的挑戰。

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▲大同大學團隊打造國內首台爬索車，為大橋安檢把關。（圖／中華顧問工程司提供）



林晨光指出，為金門大橋專門打造的「爬索車」，採用新式的製造工法，在主結構需負重部分，採用金屬雷射切割，而控制器、感測器的外殼等負載重量較輕，形狀較複雜部分則採3D列印，好處是設計改良的週期更短，符合少量特殊零件生產的需求。

為了配合金門大橋通車，林晨光表示，團隊近期加班成為常態，但是大家在國道四號台中環線豐原連絡道（構造與金門大橋一樣的斜張橋）測試時，看著五台「爬索車」同時爬上鋼索，大家心情很激動，「就是一個爽字！」

林晨光團隊日前飛到金門，在金門大橋通車前上橋測試，林晨光指出，看著從零開始打造的「爬索車」順利執行任務，終於鬆了一口氣，而「爬索車」是首次研發的設備，沒有先前的設計參數可參考，在設計過程中非常辛苦，遇到許多預期之外的狀況，能為金門大橋的安全盡一份力，「感覺很特別」。