詭異影像曝！變裝男戴假髮穿黃衫闖景美女中！　女廁前徘徊被逮

記者張君豪／台北報導

今年7月23日中午12時10分許，台北市文山區景美女中發現有男子戴假髮穿著該校黃色制服趁亂闖入校園，員警獲報趕赴現場，與校方合力逮捕許姓男子，當場依現行犯移送法辦。

▲許男穿著景美女中制服闖入該校，遭警方緊急逮捕。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

文山一警方表示：木新派出所警員黃致鋐、呂楚霖於當時接獲景美女中校方報案，許姓犯嫌（43歲、無前科）家住桃園，遭警方逮捕後，辯稱平常即有變裝嗜好，當日於家中刻意打扮，著景美女中夏季制服，黃襯衫、黑褶裙、黑皮鞋，並佩戴假髮，公然穿取裝搭火車，到台北轉乘公車。

並於當日12時至景美女中後、從正門口進入校園，但其行為舉止怪異，且身材魁梧，許男並在該校內一樓女廁附近徘迴時，學生驚覺有異，立即通報教務處，校方撥打派出所電話報案。



全案移送台北地檢署後，許男認罪被依無故侵入建築物罪起訴，台北地院簡易庭判他拘役20天，緩刑2年，須支付公庫2萬元。

警員到場後發現該名學生為男扮女裝，校方認為當時並非該校開放時間，校方堅持提告，警詢後全案依無故侵入他人建築物罪、移送台北地檢署偵辦。文山一警方呼籲，學校機關若發生外人闖入事件，校方應迅速通報及啟動聯防機制、共同維護校園安全。

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