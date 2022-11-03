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愛實境程式碼被盜！損失4.6億　專做精品VR展間...前技術長幹的

▲刑事局約談光禾感知產品長張男涉嫌竊取前公司愛實境公司核心程式碼造成營業損失案。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局約談光禾感知產品長張男涉嫌竊取前公司愛實境公司核心程式碼造成營業損失案。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台灣虛擬實境（virtual reality）第一品牌「iStaging愛實境_宅妝股份有限公司」（以下簡稱愛實境公司）前技術長張騰文（39歲），2022年2月轉職到「光禾感知」擔任產品長，卻私下將愛實境公司的關鍵領先VR技術「帶著走的展間」關鍵程式碼帶到新公司建立相同產品；愛實境公司堪稱全球VR技術領先廠商，客戶包含LV、YSL、DIRO、CELIONIKEA、阿里巴巴、Tiffany、Coach等知名品牌，粗估張竊取營業機密，造成愛實境最少逾4億6千多萬元損失。

刑事局偵九大隊6月中接獲愛實境公司執行長、公司律師報案，指稱前技術長張男疑似竊取該公司「帶著走的展間」關鍵VR虛擬技術程式碼，警方受理報案後展開調查，發現張男今年2月被「光禾感知」公司以年薪350萬元、附帶1500萬元技術轉移顧問費用挖腳，後來光禾推出的VR展間技術幾與愛實竟公司雷同，引起原公司蒐證報警。

▲刑事局約談光禾感知產品長張男涉嫌竊取前公司愛實境公司核心程式碼造成營業損失案。（圖／記者張君豪翻攝）

▲禾感知產品長張男涉嫌竊取前公司愛實境公司核心程式碼，警方當場進行比對。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局偵九大隊透過網路連線分析愛實境公司伺服器流量，發現該公司居然有外網異常登入連線及額外流量，警方對伺服器進行比對，發現可疑連線透過Apikey對原告公司未公開之Firebase資料庫進行存取，進而發現離職張男未經愛實境授權，離職前在原公司伺服器創立可遠端連線、有管理員權限的帳戶。

之後張男轉職到新公司，變利用該帳號遠端連線，竊取愛實境公司的VR展間核心程式碼及函數庫，之後光禾感知不久就推出與愛實境類似產品；更誇張的是，經被害公司法務、資訊人員比對，發現張男還直接盜用愛實竟經歐洲LV等精品公司授權的高畫質圖檔、VR影像，張男盜取舊公司影像資料後，還刻意匿名先上傳公開網域，再以善意第三者之姿從網路抓圖規避追訴。

▲刑事局約談光禾感知產品長張男涉嫌竊取前公司愛實境公司核心程式碼造成營業損失案。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局約談光禾感知產品長張男涉嫌竊取前公司愛實境公司核心程式碼，警搜索該公司。（圖／記者張君豪翻攝）

讓警方資訊分析人員更驚訝的是，涉嫌盜用愛實境技術的新公司平台，居然有異常流量連到愛實境資料庫，經數位鑑識分析後，發現張男居然利用隱藏在愛實境公司的管理者權限帳號，設定資料庫同步方便他盜取愛實境伺服器的所有素材，但聰明反被聰明誤，警方發現光禾感知建立的會員資料，也被同步到愛實境，成為張男涉嫌竊密鐵證。

刑事局9月21日約談光禾感知負責人、產品長張男、及其下盜取資料的工程師共4人到案；警方並查扣該公司電腦資料庫，慎重進行後台比對，取得相關侵權VR展間程式碼，初步檢視後確實非法連結存取原告公司資料庫，且比對被告公司VR展間核心(Core)程式碼及程式註解部分多處與原告公司VR產品完全相符。

新公司線上展間，亦多次引用原告公司相關電磁紀錄物件，張男到案坦承使用原公司資料庫程式碼、素材，但認為是合理使用，但張男在原公司就職時有簽屬保密、競業條款，檢警確認張男等人涉嫌妨害電腦使用、違反著作權、營業秘密法，警詢後函送台北地檢署偵辦。

愛實境公司執行長方怡雯受訪表示，該公司核心VR展間技術是結合台科大等三間頂尖大學資工實驗室，進行產學合作建置，強調並非張男一人產出，加上光禾感知竊密推出類似產品後，造成愛實境客戶被挖腳、外界投資資金也被暫緩，粗估造成約4.6億的營業、業務及研發損失，另外也遭重大客戶質疑「業界有很多噪音」故決定提告捍衛商譽。

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