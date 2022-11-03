新北第6選區／忙為選民奔走！陳錦錠連日視察　張維倩服務球友

▲候選人紛紛為選民奔走。（圖／翻攝自Facebook／游輝宂、張慶忠陳錦錠）

網搜小組／鄺郁庭報導

2022九合一大選就在本月26日，新北市第6選區（中和區）市議員候選人紛紛為選民奔走！有民眾向現任議員游輝宂陳情，圓通路路段排水溝因連日大雨造成泥沙淤積，他就與志工團隊協同清潔單位一起加強疏通，避免衍生問題；想拼連任的陳錦錠連日都前往會勘，確認柏油重鋪、回復式導桿裝設等工程已完成。

政治評論員李正皓今（3）日在臉書發文，「選舉是團體戰，一場選戰要打贏，50%靠候選人本身的魅力，另外50%靠競選團隊的戰力。」文中感性點名競選團隊每一個人，直呼人數不多但戰力十足，「他們是站在我背後的無名英雄，所以我想介紹他們給大家認識，並且把這篇文章的讚與分享獻給他們。」

現任議員游輝宂則收到民眾陳情，「在圓通路路段排水溝常因大雨造成泥沙淤積，原本這裡平日都有定期維護，但氣候變遷雨量驚人，讓山溝淤積嚴重」，所以他特別和志工團隊協同清潔單位一起出動，加強疏通清理排水溝。

想拼連任的陳錦錠近幾日分別視察了捷運萬大中和線金城廠區、捷運莒光站，並前往莊敬路確認柏油重鋪完成，今日則至中和路與新福和街口查看設置好的回復式導桿，保障行人並防範交通事故肇生。

現任議員張維倩發文「照亮國管院籃球場」，提到國管院籃球場球友們向她陳情，「夜間照明都是從晚間六點開始，但冬天將至，日落時間提早，籃球場因照明不足變得十分危險」，於是她特別請公所將夜間照明的時間提早半小時，便利球友們使用場地，提升運動時的安全性。