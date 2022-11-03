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史上最嚴重！澎湖1夜40外勞集體脫逃　疑人蛇集團背後操作

記者陳洋／澎湖報導

澎湖爆發有史以來最多外勞脫逃事件，一夜之間，40名外勞集體失蹤，急得雇主直跺腳，疾呼政府提出辦法管理。近年受到疫情影響，外籍勞工不易入境，竟傳出幕後有人蛇集團操作，集體誘騙合法外勞脫逃，前往台灣各地擔任黑工。

▲▼ 澎湖40名外勞集體脫逃 疑人蛇集團背後操作。（圖／記者陳韋男攝）

▲澎湖爆發有史以來規模最大外勞集體脫逃事件，各方緊急追查。（圖／記者陳洋翻攝）

澎湖因四面環海，外籍勞工需求量大，近年來受到疫情影響，外勞輸入遇到困難，好不容易等到今年疫情稍歇，又恢復外勞輸入，但昨晚卻傳出澎湖各地外勞集體脫逃，包括西嶼、白沙、馬公等地漁港都有外勞失蹤，人數達到40人，成為澎湖有史以來最大宗外勞集體脫逃事件。

失蹤外勞多數是新進漁工，平均抵澎工作約1個月時間，剛領到薪水，逃跑前還向同鄉借錢，根據估算平均一個人約夾帶15萬元台幣逃跑，懷疑是幕後有人蛇集團操作。其他外勞表示，上星期就有人蛇集團來接洽。而雇主則懷疑，現在台灣許多工地缺工，脫逃移工可能是前往台灣本島當黑工。

▲▼ 澎湖40名外勞集體脫逃 疑人蛇集團背後操作。（圖／記者陳韋男攝）

▲紅框內為目前逃逸失蹤印尼漁工。（圖／記者陳洋翻攝）

針對澎湖有史以來最大規模外勞集體脫逃事件，雇主認為政府應拿出具體可行的方式防範，澎湖主要仰賴海空運對外交通，空運部分應針對外勞居留證詳查身分，並防堵海運搭乘貨船偷渡路徑，更應全面清查台灣黑工，加重法令嚴懲黑工僱主。

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