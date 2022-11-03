梨泰院「拔蘿蔔」救30人！3外國人被封英雄　身分曝光是美軍

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梨泰院「拔蘿蔔」救30人！3外國人被封英雄　身分是駐韓美軍

▲▼外界質疑，南韓政府在首爾梨泰院的警力分配嚴重不足。（圖／路透）

▲南韓梨泰院踩踏事故造成156人死亡。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

南韓梨泰院踩踏事故造成156人死亡，其中一名20多歲生還男子透露，當時他被壓了15分鐘左右，正當腦海浮現放棄念頭、以為就要死去的那一刻，他被一名外籍男子像是拔蘿蔔般救出來。已知現場有3名外國人救出30多條人命，並於救護人員趕抵後離開現場，被封為英雄，如今他們的身分曝光，正是駐韓美軍。

韓聯社報導，這名來自清州的20多歲男子10月29日與朋友們一起前往梨泰院萬聖節活動，在踩踏事件發生的那一刻，他也被擠在窄巷中，且在人群中跌倒，被壓了15分鐘，無法動彈。

當他正準備放棄的那一刻，一名強壯的外籍人士把手伸進他手臂與腋下的位置，他整個人像是拔蘿蔔般被救出來，接著他就昏了過去，並被轉移到安全地帶。據了解，他被帶往附近一間酒吧安置，在場也有另外2名外籍人士，被救出的人約有30多人，但在救護人員趕到現場之後，這3人就離開現場。

這3人事後被封為英雄，男子也透露，事後曾上網尋找救他一命的人，想親自謝謝對方，但並未成功。不過就在看到法新社採訪報導後，他這才知道3人原來是駐韓美軍，分別是40歲的泰勒（Jarmil Taylor）、34歲的奧古斯塔（Jerome Augusta）與32歲的畢特哈德（Dane Beathard）。

▲3名駐韓美軍在救護人員到場後，就離開現場。（圖／達志影像／美聯社）

這3名美軍先前向法新社透露，當天正好是休假的他們決定到梨泰院過節，也一度卡在窄巷人群中，但才剛擺脫人群，意外就發生。他們把試著把受害者拉到安全地帶，讓救難人員能實施CPR搶救，並在附近店家開門後，把很多人送進去。

這名被救出的20多歲清州男子表示，這3名美軍在採訪中講述的救援過程與他所經歷的完全相同，真的很想與他們見面，親自表達感謝，因為他們的積極救援，讓傷亡人數有所減少。

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