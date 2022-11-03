南韓國產飛彈發射失敗！空中「燃料耗盡」爆炸　疑通訊系統不穩

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）連續試射25枚飛彈之餘，南韓也於昨（2）日透過空軍在忠清南道保寧市大川射擊場舉辦「2022年誘導飛彈射擊大會」，本該是測試檢驗空軍要員實力、提升戰鬥力的絕好機會，未料在試射南韓國產中程地對空導彈「天弓」時，其中一枚卻於發射10多秒鐘後耗盡燃料、往海面飛行約25公里後爆炸。

根據《韓聯社》，南韓空軍關係人士今（3）日證實，南韓國產中程地對空導彈「天弓」於2日發射後，飛行時在空中產生爆炸，「天弓在發射之前，飛彈被確認出現異常，於是在替換成預備彈後進行射擊，未料導彈飛行25公里後雷達與飛彈之間的通訊出現訊號不良，因此以自爆方式處理。」

南韓空軍解釋，「在（發射後）的中間階段，導彈與射擊管控雷達之間必須保持正常通訊，然而軍方推斷通訊系統並不太穩定。一旦雷達與導彈間的通訊不穩定，為了防止經過特定時間後飛彈撞擊地面，因此設定在空中產生爆炸。」

▲南韓國產中程地對空導彈「天弓」。（圖／達志影像／newscom）

目前南韓國防科學研究所（ADD）與相關產製業者正透過分析記錄檔，試圖釐清天弓飛彈訊號不良與爆炸的原因。

南韓軍方透露，自從2017年實際部署天弓系列飛彈，至去年為止一共發射17枚，不過皆屬正常發射，只有此次為首度發射失敗。

另外，南韓軍方也透露，原訂在2022年誘導飛彈射擊大會上還要試射愛國者二型飛彈（PAC-2），原本第1枚還能成功發射，不過發射第2枚時，在評估射擊管制雷達的過程中，雷達上顯示錯誤（Fault），雖然並非事實際作戰情況，然而為了安全著想，最後還是宣告取消射擊。

至於愛國者飛彈則是從2013年至去年為止，一共在保寧實施23次的發射，除了一次失敗以外，其他皆能正常飛行、成功達成攔截。

報導指出，今年度空軍射擊大會總共有愛國者飛彈2個砲隊、天弓飛彈4個砲隊等180多名作戰要員參加。