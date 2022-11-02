他最早報案！目睹人群「笑著走進巷子」　還原梨泰院慘案：太可怕

▲ 梨泰院推擠踩踏事故造成328人傷亡。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／編譯

南韓首爾梨泰院本是年輕人享受夜生活的鬧區，10月29日的萬聖節人潮卻爆發推擠踩踏事故，釀成156死172傷的悲劇。警方在事發前4小時內收到11通報案，被質疑輕忽情勢，最早報案的民眾事後則透露，當時巷子裡已經很擁擠，仍有許多人邊笑邊走上去，令他感到非常害怕。

根據《東亞日報》，梨泰院慘案當天最早撥打112的民眾2日受訪表示，他在發生意外的窄巷附近開店，看見「從梨泰院站1號出口出來的人群都笑著走進巷子，我真的很害怕」，「那上面人多到已經完全停滯、動彈不得了，還看到有大量人潮往巷子走，覺得真的太可怕了」，因此打電話報案。

發生推擠事故的3小時41分鐘以前，他在窄巷下方最前端的位置打電話。警方1日公開的對話內容如下：

民眾：「人們在巷子裡面上上下下，感覺很不安」，「人們下不來又一直擠上去，感覺要壓死人了。」

警察：「您是指無法好好雙向通行，可能被推倒、被壓死或發生意外對嗎？」

民眾：「對，太驚悚了。」

這通電話過後還有10通報案湧入，警方卻僅視為一般申訴處理，沒有積極作為，令他十分遺憾，相信若警方早一點抵達現場，應該有辦法管制人流。而他當晚搭計程車回家路上，依然十分後悔沒有警告現場的年輕人，或是串起人鏈直到警察抵達。

另一方面，南韓警察廳已針對相關部署當時的應對措施是否適當展開調查，2日強制扣押首爾警察廳及龍山警察署等8處展開搜查。

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