快訊／本土+29922、增81死！40多歲男家中昏迷死亡　送醫才知染疫

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說明最新疫情。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（3）日公布國內新增29922例本土個案，另增55例境外移入，確診個案中新增81例死亡。死亡個案最年輕為40多歲男性，有慢性病史、接種三劑疫苗，9月下旬咳嗽數日，有至診所就醫服藥，9月29日在家中昏迷送醫，檢查有心室頻脈，PCR陽性確診，當天因急救無效過世，死因為新冠肺炎合併呼吸衰竭。

指揮中心今日公布國內新增29922例本土個案，和上周同日相較下降16.0%；至於縣市分布方面，以新北市5084例最多，接著依序是台中市4005例、高雄市3970例、桃園市3016例、台北市2764例、台南市2749例。今日也新增通報220例中重症，當中有137例中症、83例重症。

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▲11/3新增病例。（圖／指揮中心提供）



死亡個案年齡分布40多歲到90多歲，當中最年輕為一名40多歲男性，有糖尿病等慢性病史，曾打三劑疫苗，9月下旬咳嗽數日，有至診所就醫服藥，9月29日在家中昏迷送醫，檢查有心室頻脈，PCR陽性確診，當天因急救無效過世。死因為新冠肺炎合併呼吸衰竭。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

▲11/3本土確診死亡病例。（圖／指揮中心提供）※點圖放大



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