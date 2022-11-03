中重症+220！1歲女童確診168天後爆MIS-C住加護　創間隔最久紀錄

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心公布今（3）日新增通報220例新冠中重症個案，當中又有2起兒少重症MIS-C。值得注意的是，一名1歲女童5月確診新冠，10月下旬出現高燒、全身皮疹等症狀，送醫懷疑MIS-C收治加護病房，且心臟超音波縣市有冠狀動脈異常，目前還在治療中。這名個案確診到出現MIS-C間隔168天，情況罕見，創下國內間隔最久紀錄。

指揮中心今（3）日公布國內新增29922例本土個案，另增55例境外移入，確診個案中新增81例死亡。今日也新增通報220例中重症，當中有137例中症、83例重症。

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重症個案中又通報2起兒童，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，當中較為特別是1歲女童，從確診到出現MIS-C間隔168天，她曾經接種一劑疫苗，沒有慢性病，5/13確診新冠，10/28出現高燒、全身皮疹、嘔吐，10/30到急診，檢查喉嚨紅腫、草莓舌、凝血功能異常、發炎指數升高，疑似MIS-C住院收治加護病房，心臟超因波顯示有冠狀動脈異常，目前仍在加護病房治療，病況穩定。

另外一名為10歲男童，本身無慢性病，沒打疫苗，9/6確診新冠，10/20起陸續有發燒、頭痛、腹痛、胸痛，10/25因為腹痛加劇，且有腹瀉、紅眼、四肢冰冷、呼吸困難到急診，檢查有血壓偏低、凝血功能異常、發炎指數升高，懷疑MIS-C合併休克，收治加護病房，給予免疫球蛋白、類固醇治療後病況改善，10/27轉一般病房，10/30出院。

根據指揮中心統計，國內12歲以下兒童重症累計共261例，37例死亡；分別為33例腦炎、26例肺炎、4例敗血症、11例哮吼、171例MIS-C、2例心肌炎、5例其他（共病、新生兒感染等）及9例家中死亡。13至17歲青少年重症累積22例，當中有6人死亡；重症分別為肺炎11例、MIS-C7例、共病3例、心肌炎1例。

▲11/3本土病例分析。（圖／指揮中心提供）

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