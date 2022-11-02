台中外送員高速撞「執勤闖紅燈救護車」　人車噴飛再撞3車

記者許權毅／台中報導

外送員撞上執勤中救護車！台中市梧棲區中華路一段今（2）日11時35分，陳男（54歲）駕駛民間救護車執行救護勤務，闖紅燈行經此地時，賴姓外送員（44歲）疑似未注意鳴笛聲，高速撞上救護車，連人帶車噴飛再撞上另外2台轎車與另台消防局的救護車。賴男幾乎無剎車撞上救護車，四肢擦傷，被送往童綜合醫院治療。

▲台中外送員撞上執勤中救護車，連人帶車噴飛重摔。（圖／民眾提供）

清水分局警方表示，該輛救護車為民間救護車，正要前往執行救護任務，車上並無病患。不料卻在中華路一段與979巷口「闖紅燈通過」時，被一名外送員撞上，外送員的機車再撞上另名36歲劉男、42歲吳男的轎車，賴男身體有擦挫傷，其餘駕駛並無受傷。

▲▼外送員綠燈直行，疑似沒聽到救護車鳴笛聲，意外撞上。（圖／翻攝記者爆料網）



警方表示，初判肇因為救護車執行任務違反號誌，但賴男並未注意車前狀況，現場駕駛均未飲酒，酒測值為0。

台中消防表示，清水分隊救護車當時正在該路口停等紅綠燈，目擊民間救護車與騎士發生車禍，清水分隊的救護車駕駛座也遭到波及，車門輕微凹陷，該名騎士則由梧棲童綜合醫院救護車協助送往醫院治療。

▲另台台中消防清水分隊救護車剛好在路口停等，也遭到波及。（圖／民眾提供）