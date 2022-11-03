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拜登拚連任撩落去　美期中選舉競爭白熱化

▲▼ 美國總統拜登。（圖／路透）

▲美國總統拜登。（圖／路透）

中央社記者江今葉華盛頓3日專電

對多數美國總統而言，期中選舉是施政的期中考，也是能否角逐連任的試金石。已經放話將追逐第二任期的拜登，自然得全力贏得大選，因為這不僅影響未來2年施政，也決定他是否還能是民主黨共主。

距離8日投票日僅不到一週時間，拜登（Joe Biden）至今出席的公開造勢活動卻屈指可數，而是將焦點放在募款與正式活動上，極少公開面對選民。這在歷年選舉中極為罕見，讓人質疑是拜登的健康情況無法應付這類的造勢活動、候選人擔憂拜登繼續發表迷因言論或行為，或是擔心拜登是個負數，不僅不利於拉抬選情，還可能流失選票。

不可否認，經濟是拜登施政的最大軟肋。連破40年紀錄的高通貨膨脹，每加侖一度飆漲到6美元的油價，讓民眾怨聲載道，即將到來的年底購物季與旅遊旺季，已經有不少家庭表示會選擇購買較低價的禮物，並放棄搭乘飛機，改以較低廉的開車方式度假。

▲▼ 美國,購物,購物季,打折,物價,經濟。（示意圖／路透）

▲即將到來的年底購物季與旅遊旺季，已經有不少家庭表示會選擇購買較低價的禮物。（示意圖／路透）

經濟不見起色，拜登改強攻婦女墮胎權，希望鞏固並拉攏更多年輕與婦女選票。他多次呼籲支持者投票給支持婦女墮胎權的候選人，讓民主黨能掌握參眾兩院多數黨席次，以便提出保障婦女墮胎權法案，他誓言，「這將是我明年送交國會的第一件法案」。

然而，婦女墮胎權立法固然重要，但面對縮衣節食的現實，選民更關心開門就得面對的柴米油鹽醬醋茶。美國廣播公司新聞網（ABC News）和易普索集團（Ipsos）在10月30日一項最新民調就顯示，28%美國選民將經濟列為最重要的議題、22%認為是通貨膨脹，墮胎權以16%排在第三。過去數週的類似民調也都有類似結果。

▲▼ 美國,購物,購物季,打折,物價,經濟。（示意圖／路透）

而相較於民主黨，許多民調也都顯示，選民認為共和黨更有能力處理經濟問題，這也讓民主黨的選情持續告急。

無力拯救經濟也讓拜登個人的支持度持續徘徊在低點。過去一年裡，拜登的支持率幾乎都在4成的低檔上下震盪。這不僅影響民主黨的選情，讓民主黨可能喪失聯邦眾議院多數黨席次，甚至可能將參議院的控制權也拱手送給共和黨，也讓拜登2年後的連任角逐面臨危機。

即將過80歲大壽的拜登是美國史上最年長的總統，但他仍對2024年競選連任躍躍欲試，雖然多次表示尚未做出正式決定，但「我有意願再次競選」，他日前也表示，他的夫人吉兒（Jill Biden）也認為他不該「一走了之」。外界普遍認為吉兒在白宮有相當影響力。

為了角逐連任，拜登必須在第一任期繳出漂亮成績單，證明自己能領導美國邁向繁榮未來，這更讓他在這次的期中選舉中輸不得。

既然轉攻墮胎權、學生貸款減免計畫受阻，選民更關注經濟發展。拜登在選前最後兩週，再次將焦點轉回經濟，四處活動宣揚自己與國會共同推動通過並立法的「晶片法」（CHIP Act）、「降低通膨法」（Inflation Reduction Act）等經濟推動法案，讚揚外國半導體企業到美國投資，也積極釋出戰略原油以降低油價，抨擊石油企業枉顧消費者權益，牟取暴利，揚言課徵暴利稅，都是希望能讓選民有感。

至於成果如何，不到一個星期，選民就會用腳告訴拜登政府他們的答案。

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