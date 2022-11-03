ET民調／桃市激戰鄭運鵬支持度爬升至33.6%　仍落後張善政10個百分點

▲《ETtoday民調雲》發布桃園市長最新民調。（圖／《ETtoday民調雲》提供，下同）

記者皮心瑀／台北報導

2022九合一選戰進入倒數，桃園市長之爭成為北台灣政治板塊變化的觀察重點之一。《ETtoday新聞雲》最新民調結果顯示，藍綠兩強中，國民黨候選人張善政與民進黨候選人鄭運鵬支持度都有明顯增長，但鄭運鵬仍未拉近兩人差距，以33.6%輸給張善政43.6%，落後10個百分點。

根據《ETtoday新聞雲》民調，桃園市長選戰，第一名為張善政43.6%，第二名為鄭運鵬33.6%，其他依序為無黨籍的鄭寶清5.7%與民眾黨的賴香伶3.8%。

與上次調查（2022年8月）相比，張善政與鄭運鵬的支持度各增加6.8個百分點及5.1個百分點，兩人支持度差距由前次8.3個百分點略增為本次10個百分點；而鄭寶清跟賴香伶的支持度則均有下滑。

從民眾的性別、年齡與政黨傾向交叉分析來看，張善政在男性（47.2%）、50-59歲（59.5%）、60歲及以上（50.1%）、國民黨（91.5%）、台灣民眾黨（59.3%）、泛藍（84.3%）認同者中獲得相對較高的支持度；鄭運鵬則在民進黨（89.5%）、台灣基進黨（53.6%）、泛綠（69.8%）認同者中獲得相對較高的支持度；鄭寶清在時代力量（39.8%）認同者中獲得相對較高的支持度；而賴香伶僅在台灣民眾黨認同者中獲得21.2%的支持度。至於中立選民，則以張善政獲得較多支持，支持度43.1%。

進一步詢問如果最想投的候選人當選機會較小，是否改投其他候選人，在鄭運鵬的支持者中，高達90.1%表示不會改變；張善政的支持者也有81.2%表示不會改變；而賴香伶的支持者則有76.1%不會改變，7.4%會改投鄭運鵬，4.4%改投鄭寶清，2.9%改投張善政；至於鄭寶清的支持者僅有53.4%不會改變，23.4%會改投張善政，6.0%改投賴香伶，5.3%改投鄭運鵬，另12.0%未表態。

至於喜惡方面，桃園市民對張善政的喜好度為38.7%（非常喜歡21.8%、有點喜歡16.9%）、討厭度20.5%（非常討厭12.5%、有點討厭8.0%）；對鄭運鵬的喜好度為32.0%（非常喜歡15.1%、有點喜歡16.9%）、討厭度30.4%（非常討厭18.2%、有點討厭12.2%）；而對鄭寶清的喜好度為18.2%（非常喜歡3.1%、有點喜歡15.1%）、討厭度則為19.1%（非常討厭11.5%、有點討厭7.6%）；至於對賴香伶的喜好度為14.1%（非常喜歡3.2%、有點喜歡10.9%）、討厭度則為10.8%（非常討厭5.7%、有點討厭5.1%）；在這四人之中，以張善政最受桃園市民喜愛。

而根據本次調查，11月26日桃園市長選舉，目前有74.7%的桃園市民表示一定會去投票。針對一定會去投票者來看，張善政支持度48.8%，鄭運鵬支持度37.4%，鄭寶清支持度4.8%，賴香伶支持度3.1%，前兩名的張善政與鄭運鵬支持度差距11.4個百分點。

本次民調由《ETtoday民調雲》負責樣本抽樣、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2022年10月28日至10月31日進行，以《ETtoday民調雲》自建會員資料庫內，已貼標戶籍為桃園市各行政區且年滿20歲以上民眾為抽樣範圍及對象，樣本抽樣方法採「等比分層隨機抽樣」。調查共發出35,000通簡訊通知，回收有效樣本數1,100份，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±2.95%。