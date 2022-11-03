Google計劃推AI應用程式！簡短描述就可生成圖像　緩推出原因曝

▲Google將緩慢推出AI應用程式。（圖／路透）

記者鄭文晴／綜合報導

Alphabet旗下的Google正準備推出一款應用程式，消費者只要輸入幾個單詞，就能使用人工智慧（AI）來創建圖像，不過新興技術很可能用來傳播錯誤資訊、無償取用藝術家的作品，這些擔憂也是Google緩慢推出該應用程式的原因。

根據外媒報導，Google首席科學家埃克（Douglas Eck）2日在公司於紐約舉行的AI活動中表示，使用者將可以用此應用程式以名為「城市夢想家」的功能建造建築物，或者使用「搖晃」功能與卡通怪物互動，而這些工具將能通過Google的AI Test Kitchen應用程式提供，但新功能發佈日期尚未公布。

這種AI成像技術可以從簡短的描述中產生生動圖片，就像泰迪熊在古埃及購買雜貨一樣，不過有反對者認為，AI也可以用來傳播錯誤資訊、無償取用藝術家的作品，並強制灌輸有害偏見。

埃克說，生成式人工智慧毫無疑問是非常強大的，「但我們也必須承認，如果不多加小心，難以避免這項技術可能帶來的風險」，這也是Google緩慢推出該應用程式的原因。

Google還展示了人工智慧工具的改進，這些工具有助於完成編碼和音訊生成等任務，以及讓作者可以用來寫短篇小說的文本創建程式。Google也宣佈，將以翻譯服務中提供1000種語言作為目標，並計劃擴大氣候和健康技術，例如洪水預報。