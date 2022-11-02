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Google明首邀媒體對談分潤　唐鳳：朝正向發展「未有威脅退出」

▲▼數發部長唐鳳 立法院交通委員會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲數發部長唐鳳出席立法院交通委員會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

數位發展部長唐鳳日前表態1個月內媒合跨境大型數位平台與新聞業，進行媒體分潤機制對談。立委林楚茵今(11/2)日在立法院交通委員會質詢詢問進度，數發部數位產業署副署長林俊秀透露，明(11/3)日Google將首邀電子、平面新聞媒體對話，數發部也會出席。唐鳳則表示，目前朝正向發展，未有威脅退出情況。

林楚茵質詢時表示，根據NCC委外產業調查報告指出，國內民眾超過半數從數位平台接收新聞，其中來自Google及Youtube的比例是33%，Facebook是30%、Line Today則為16%，這些主流數位平台的母公司都在國外，且具有市場壟斷的優勢，對談中最怕平台業者不理會，甚至被秋後算帳。

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林楚茵指出，澳洲在去(2021)年2月通過媒體議價法時，曾引發Google揚言撤出在澳洲的服務，而加拿大在今(2022)年4月提出「線上新聞法」，Meta也因未受邀表達意見，揚言封鎖加拿大臉書之新聞內容。林楚茵擔憂，如果在台灣對談完，母公司不認帳，一聲令下放棄台灣市場，將造成消費者、新聞媒體、數位平台三輸局面。

林俊秀回應，數發部已經掌握訊息，明(11/3)日Google將邀請主流及中小型電子、平面媒體對話，數發部也會與會，Google主要想先了解新聞媒體的想法。

▲▼數發部長唐鳳 立法院交通委員會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲數發部長唐鳳出席立法院交通委員會。（圖／記者屠惠剛攝）

唐鳳表示，紙媒是文化部推薦，NCC也通知了廣電媒體，Google自己也有約一些，目前朝正面發展，並沒有像其他國家有威脅退出情況，都是正面的，Google肯定新聞業公益。

林楚茵提到，以Meta為例，Meta在台灣營業項目僅管理顧問業、廣告服務、市場調查，若台灣人要在臉書下廣告，要匯款到美國銀行，銷售人是愛爾蘭臉書公司，並非台灣臉書公司，說明Meta台灣未被授權資料處理、廣告銷售。

林楚茵要求數發部應確保數位平台業者派決策層級出席，否則只是來蒐集意見回報給母公司，沒有實質效益。唐鳳則表示會留意平台出席層級的問題。

林楚茵強調，唐鳳較了解數位平台的運作，對數位平台業者的策略動見觀瞻，也樂見數位平台率先提出對談，數發部應該要協助國內媒體業者在對談上獲得實質進展。

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