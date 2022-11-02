明年關閉！Google街景服務App將走入歷史

▲Google街景App將走入歷史。（圖／取自9to5google）

記者陳俐穎／綜合報導

根據外媒9to5google最新報導，Google似乎正準備關閉 Android 上的獨立的街景服務 App，不過Google Map上的街景服務功能仍存在，預計將於2023年會全面關閉獨立的街景App。

Google 的街景能夠讓用戶輕鬆 360 度全方位觀察地球上幾乎特定街道的方法，非常適合了解下一個旅行目的地或只是在家中舒適地探索世界。雖然Google地圖App程序長期以來提供進入街景的簡單方法，但在 Android 和 iOS 上也有專門的街景應用App。

這個獨立的App主要服務於兩個不同的人群，首先是想要深入瀏覽街景的人和想要貢獻 360° 圖像的人。考慮到Google 地圖使用的用戶更多，並且 Google 為貢獻者提供獨立的街景工作室App，關閉街景App也是意料之中。

在最新的更新版本 2.0.0.484371618 中，Google為街景App準備一些棄用、關閉通知。這些通知在App中尚不可見，但外媒表示，團隊設法啟用它們。在通知中，Google確認街景將於 2023 年 3 月 31 日關閉，鼓勵用戶切換到Google地圖或街景工作室。