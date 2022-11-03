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「享受同樣的自由」環球科大學生伴身障者遊雲嘉　圓夢尋寶之旅

▲雲林縣復健青年協進會與環球科大觀光與生態旅遊系合作，由大學生志工們陪伴身障朋友，到雲林北港和嘉義新港圓夢舉辦一日小旅行。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣復健青年協進會與環球科大觀光與生態旅遊系合作，由大學生志工們陪伴身障朋友，到雲林北港和嘉義新港圓夢舉辦一日小旅行。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

中央疫情指揮中心宣布10月13日國境開放後，許多國民想外出旅行，然而，對身心障礙朋友們而言，身體限制了想要出去認識不一樣世界的心，環球科技大學觀光與生態旅遊系由15位大學生擔任志工，陪伴50位雲林縣復健青年協進會身障朋友走訪北港老街、品嚐朝天宮廟口美食，圓夢笨港古鎮探索尋寶之旅。

雲林縣復健青年協進會與環球科大觀光與生態旅遊系合作，由大學生志工們陪伴身障朋友，到雲林北港和嘉義新港圓夢，舉辦「笨港古鎮探索尋寶之旅」一日小旅行。這項活動正是服膺聯合國身心障礙者權利公約(CPRD)：身心障礙者擁有與其他人一樣的權利，享受同樣的自由。

▲雲林縣復健青年協進會與環球科大觀光與生態旅遊系合作，由大學生志工們陪伴身障朋友，到雲林北港和嘉義新港圓夢舉辦一日小旅行。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣復健青年協進會與環球科大觀光與生態旅遊系合作，由大學生志工們陪伴身障朋友，到雲林北港和嘉義新港圓夢舉辦一日小旅行。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

擔任總領隊的環球科大觀光與生態旅遊系曾常豪教授表示，身障朋友們的心其實是開闊的，透過與大學生志工的學習陪伴，他們自己也更願意走出去認識世界！所以，由學生們在相關課程的遊程設計上，加入對身障者無障礙旅遊的專業規劃，然後在活動過程中，得到實務驗證。

熱心的活動學生志工召集人、環球科大觀光與生態旅遊系大三學生吳柔嫻說，學校的課程，雖然常常出門旅行體驗，但是這項活動是首次可以體會身障朋友們出門旅行所遇到的困難和限制，陪伴搭乘復康巴士的旅行經驗，使志工們學習到如何規劃與安排合宜的「無障礙旅遊」，真的是一個很寶貴的經驗。

雲林縣復健青年協進會工作人員表示，聯合國身心障礙者權利公約(CPRD)是廣受全世界認同的普世價值，咸認：身心障礙者為人類社會多樣性的一部分，在追求生活、夢想、興趣及工作等方面，和所有人有同樣的權利，一樣為追求幸福而努力，也一起為每一個奮鬥得來的幸福時刻微笑。

▲雲林縣復健青年協進會與環球科大觀光與生態旅遊系合作，由大學生志工們陪伴身障朋友，到雲林北港和嘉義新港圓夢舉辦一日小旅行。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣復健青年協進會與環球科大觀光與生態旅遊系合作，由大學生志工們陪伴身障朋友，到雲林北港和嘉義新港圓夢舉辦一日小旅行。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場


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