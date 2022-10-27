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環球科大幼兒園師生秀創意　增添萬聖節歡樂

▲環球幼兒園師生於萬聖節前夕，手做搞怪餅乾，以及南瓜、木乃伊等玩具擺飾，幽默趣味應景度佳節。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲環球幼兒園師生於萬聖節前夕，手做搞怪餅乾，以及南瓜、木乃伊等玩具擺飾，幽默趣味應景度佳節。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

萬聖節將至，環球科技大學附設幼兒園舉辦動手做臉譜活動，由環科大董事長許淑敏、教保老師還有雲林家扶社工們，藉由STEAM教室設備裡的積木，教導兒童們發揮創意無論是南瓜、骷髏、精靈、千年貓、蝙蝠等一一呈現，藉萬聖節活動看見環球幼兒園小朋友的創意無限。

在環幼STEAM教室中，學童在雲林家扶社工與教保老師們激發引導，看見萬聖節南瓜臉譜終於躍然呈現，大班的呂文宥說，一開始很難，如何做一張南瓜臉，還要有兩個大大眼睛，又一張大嘴巴與尖尖牙齒，怎麼都想不起來，還好在角度對、顏色對、框架起來就對了，一張萬聖節最應景的南瓜臉譜就成功了。

環幼何采樺園長表示，在STEAM教室中，以科學（Science）、科技（Technology）、工程（Engineering）、藝術（Art）、數學（Mathematics）等五大學科領域，跨域整合概念將各種知識有效組織以活用，最重要就是小朋友親自動手讓創意發揮，如同今日萬聖節活動，要讓家長要能陪伴孩子們成長與孩子們零距離，藉親職教育家長細心呵護才能讓孩子們歡樂學習與成長。

雲林家扶廖志文主任指出，依據家扶父母陪孩子的育兒知識來源調查，育有六歲以下子女的育兒知識最多來自他人經驗高達38％，有朋友、家長間交流、長輩等；而自主學習的有31.8％，來自網路、書籍、媒體報導等；再來則是專業學習21.2％，有保母、幼兒園、學校、醫院衛教、福利機構等。這也告訴家長在親職教育中育兒的過程是何等求才若渴。

親職教育也是環球幼兒園最為重要的一環，許淑敏董事長提到，建構家長親子互動模式以促進關係，來到環球幼兒園的小朋友樂於分享，尤其園內邀請家長參與各行各業介紹，讓小朋友們帶來各種道具，認識有關音樂、消防、警察、製造、畜牧業等，看到小朋友說起家長及引以為傲的表情，甚至親子互動台上訴說的神情，則是最佳的親職互動表現。

環球幼兒園的萬聖節活動中小朋友創作出手指餅乾，還以熱狗、起酥皮做出木乃伊熱狗捲，笑聲與尖叫聲在STEAM教室中洋溢，小朋友因節慶活動而在歡樂中學習成長。

▲環球幼兒園師生於萬聖節前夕，手做搞怪餅乾，以及南瓜、木乃伊等玩具擺飾，幽默趣味應景度佳節。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲環球幼兒園師生於萬聖節前夕，手做搞怪餅乾，以及南瓜、木乃伊等玩具擺飾，幽默趣味應景度佳節。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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