歡慶40歲生日　伊甸第9屆無障礙生活節熱鬧登場

▲歡慶伊甸基金會40歲生日快樂，伊甸第九屆無障礙生活節18日下午2時於台南市文化中心星光廣場熱鬧開場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

歡慶伊甸基金會40歲生日快樂，伊甸第九屆無障礙生活節18日下午2時於台南市文化中心星光廣場熱鬧開場，伊甸基金會今年陸續在台北、台南、高雄舉辦品牌活動，此次無障礙生活節以公益園遊會的形式舉辦，現場不僅有近50家愛心企業一起共襄盛舉，還邀請視障團體等音樂表演陪伴民眾渡過悠閒午後時光。

更有心智障礙青少年擔任一日店長，義賣自己親手製作的商品，為呼籲社會大眾用實際行動同理身障朋友日常生活的不便，更設計有趣的遊戲關卡，讓民眾感受視障者各種視力障礙的景象，肢障者雙手不易使力的人生挑戰及困境。

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「有一天我會看不見，但我不想自己只有這種樣子！」，今年57歲，領有重度視覺障礙手冊的阿慶，是全場攤位中最激勵人心的全盲店長，從小先天視力不佳的他，試著與模糊共存，許多東西久而久之就習慣看不清楚了，年輕時曾做過塑膠射出作業員，熱愛料理的他，還跟朋友合夥開過素食餐廳，一直試著表現的跟「正常人」一樣的阿慶，近年來卻因視力狀況快速惡化，不得不放棄最愛的廚師工作，現在的他雙眼視神經嚴重萎縮，除了左眼失明，右眼也僅剩微弱餘光，不想每天自怨自艾，阿慶在半年前接受了伊甸基金會視障生活重建中心的「定向服務」、「語音手機」、「生活技能」…等課程，更靠著伊甸社工員的鼓勵及耐心開導，阿慶從擔心旁人異樣眼光，出門不願意使用白手杖，到現在願意持手杖搭公車出門，並開口尋求民眾協助，回顧這段歷程阿慶說：「事實上最大的阻礙是我自己，謝謝伊甸讓我克服心魔，才有力量繼續走下去」。為了重新燃起阿慶對料理美食的熱情，社工員更積極為阿慶申請伊甸居家就業的服務，透過西點烘焙課程的教學，阿慶重拾夢想開啟西點人生，在這次園遊會上，阿慶要用親手做的甜點感動每一個人，振奮人心的同時，也要改變自己的未來。

伊甸基金會邁入40周年，目前全台有超過110個服務據點，每年平均服務超過六萬個身心障礙及弱勢家庭，透過全人服務及運用身障者自我潛能，幫助身障朋友學習生活自理以及職場就業，進而陪伴他們走出家門，走進社區，擁有生活中第一次選擇的機會與權利。

伊甸基金會台南區區長張盟宜表示，根據統計台南市身障人口數多達9萬多人，伊甸基金會在大台南共有13個服務據點，從96年至今透過視障重建，成人身障就業，小作所，佈建設施，社會住宅及輔具清潔…等服務，協助與改善身心障礙朋友平日生活起居，所遭遇到的種種障礙及不便，「無障礙生活節」今年邁入第9屆，希望民眾身歷其境，化身為不同障礙別的身障者，用同理心感受身障朋友平日生活的不便，進而支持伊甸基金會「身心障礙者服務計畫」。活動響應，請洽:06-2146990*303辛小姐。