國1再走山「巨石驚悚滑落」封閉五堵至汐止段！　搶通恐等至少2天

記者許力方／綜合報導

連日豪雨轟炸，國道1號汐止路段1日發生小規模走山，邊坡土石滑落，導致門架變形，封閉汐止交流道南向出口，高公局2日才進場打設H型鋼樁，原本預計4日下班前可以搶通，沒想到不堪雨勢，邊坡於晚間7時坍滑擴大，鋼樁慘遭土石推落，一輛砂石車被擊中推移，目前封閉五堵致汐止主線7K~10K，高公局也坦言恐難如預期搶通。

地震導致岩盤產生裂縫，加上連日降雨滲入，國道1號南向10k汐止交流道上方邊坡於1日上午11時21分發生第一次滑落，高公局北區養護工程分局成立緊急應變小組搶修，主線一度搶通，封閉受損的南向汐止出口集散道，但2日晚間7時03分邊坡再次坍滑，大量土石掉落到國道主線，緊急再封閉五堵南下入口及五堵至汐止主線7K~10K。

▼國1再度走山！五堵到汐止路段封閉。（圖／記者張君豪翻攝）



[廣告]請繼續往下閱讀...

▼汐止交流道走山空拍畫面，高公局搶修中。（圖／記者林振民攝）

高公局指出，因土石鬆軟含水量高，立即清運恐再次坍滑，夜間暫停施工、先行觀察待土石穩定後再行搶修。五堵南下入口及五堵至汐止主線7k~10k封閉，將持續至3日白天再觀察現場狀況評估後續處理方案。

因持續封閉，勢必影響交通，高公局建議用路人，提早改道行駛，3條路線替代：

一、 基隆、八堵地區車輛欲往國道3號，可由基金交流道駛入或直接行駛台62快速道路接瑪東系統駛入。

二、 地區車輛可多利用台5甲等地方道路往汐止、新台五交流道再進入國道。

三、 國道1號南向往汐止、南港方向車輛，請提前於五堵交流道駛出利用台5甲等地方道路。

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完