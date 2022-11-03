珍煮丹買1送1！Uber Eats「11月激省優惠碼」來了　肯德基還送蛋撻

▲Uber Eats「11月激省優惠碼」懶人包。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

外送小確幸快收！外送平台「Uber Eats」11月限定「激省優惠碼」來了，這個月全用戶可是有「指定餐廳指定商品買1送1」，像是珍煮丹、怡客咖啡通通有，加碼還有消費滿額就能免費吃肯德基原味蛋撻、拿坡里小披薩等，趕緊揪同事一起下單。

▲珍煮丹「芋圓冬瓜拿鐵」、「芋珍雙Q奶茶」買1送1。

●全用戶優惠

1.即日起至11月15日凡輸入優惠碼「優市同歡6」，即可享有「Uber Eats優市下單滿599元（不含外送費）現折100元優惠」，每人限用1次，限使用於台北地區指定Uber Eats優市商家，數量有限、兌完為止。

2.即日起至11月15日凡輸入優惠碼「優市好歡6」，即可享有「Uber Eats優市消費滿599元（不含外送費）打8折」優惠，最高現折120元，限使用於桃園、新竹、台中地區指定Uber Eats優市商家，數量有限、兌完為止。

3.即日起至2023年3月1日凡輸入優惠碼「首購優市」，即可享有「Uber Eats優市消費滿200元（不含外送費）打6折」優惠，最高現折150元，限首次訂購Uber Eats優市用戶使用，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

4.即日起至11月14日凡輸入優惠碼「好享點全聯」，即可享「全聯生鮮雜貨下單滿1000元（不含外送費）打8折」優惠，最高現折200元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

5.即日起至11月8日免優惠碼可享「指定餐廳指定商品買1送1」優惠，像是Flash Coffee、大苑子、珍煮丹、怡客咖啡等通通有買1送1，數量有限、送完為止。

6.即日起至11月8日免優惠碼可享「指定餐廳下單滿269元現折40元」優惠，數量有限、送完為止。

7.即日起至11月8日免優惠碼可享「拿坡里炸雞活動餐廳下單滿399元送老饕三角骨」、「下單滿599元送小披薩」等2大好康，數量有限、送完為止。

8.即日起至11月8日免優惠碼可享「指定餐廳下單滿額送美味單品」優惠，滿299元送60元單品、滿359元送70元單品、滿499元送100元單品、滿699元送140元單品、滿999送200元單品，數量有限、送完為止。

9.即日起至11月13日免優惠碼可享「肯德基消費滿299元送原味蛋撻」優惠，數量有限、送完為止。

10.即日起至11月15日免優惠碼可享「王品集團下單滿額送美味單品」優惠，包括夏慕尼滿1200元送主廚私房菜、THE WANG滿1500元送龍蝦濃湯+麵包2入、王品牛排滿850元送墨西哥牛肉脆餅+餐前氣泡飲、西堤牛排滿760元送酥炸魚柳168元、Hot7滿488元送黃金泡菜梅花豬108元，數量有限、送完為止。

●新用戶優惠

1.新用戶首次下載註冊Uber Eats App，免優惠碼可享「註冊30天內無限次數免運費」優惠，提醒訂單須滿最低消費金額。

2.即日起至11月30日新用戶（首次註冊且未使用過Uber Eats消費者），凡輸入優惠碼「首購三百」即可享「消費49元打2折」優惠，單筆最高現折300元，每人限用1次，數量有限、兑完為止；限指定美食外送／外帶商家使用，數量有限，兌完為止。

●優饗方案／雙享方案／Uber One會員優惠

1.即日起至11月30日凡輸入優惠碼「會員賺100」，即可享「生鮮雜貨下單滿1000元打9折」優惠，最高現折100元，每人限用1次，限指定生鮮雜貨商家使用，數量有限、兌完為止。

2.即日起至11月30日凡輸入優惠碼「會員賺300」，即可享「生鮮雜貨下單滿2000元打85折」優惠，最高現折300元，每人限用1次，限指定生鮮雜貨商家使用，數量有限、兌完為止。

3.即日起至11月30日凡輸入優惠碼「11月去外帶」，即可享「外帶自取下單滿149元打7折」優惠，最高現折45元，每人限用6次，數量有限、兌完為止。

4.即日起至11月8日凡輸入優惠碼「彩虹驕傲」，即可享「指定餐廳指定商品買1送1」優惠，會員輸入指定優惠序號，還可再享1次滿299元整單85折優惠，最高現折60元，數量有限、送完為止。

5.即日起至11月8日可享「拿坡里炸雞活動餐廳下單滿399元送老饕三角骨」優惠，再輸入優惠碼「享點炸雞」再打85折，最高現折65元，下單滿599元再送小披薩；輸入優惠序號「享點披薩」則可打85折優惠，最高現折95元，數量有限、送完為止。

6.即日起至11月8日於「指定活動餐廳下單滿350元送美味單品」，加碼輸入優惠碼「不點餐就搗蛋」，可再打85折優惠1次，最高現折60元，數量有限、送完為止。

▲foodpanda11月限定優惠碼有星巴克買1送1。（示意圖／翻攝星巴克咖啡同好會官方粉絲團）

另一外送平台「foodpanda」11月限定「超殺優惠碼」也來了，這個月必搶超殺「11大美食品牌買1送1」優惠，包括星巴克、必勝客、迷客夏、大苑子等通通有，連11天爽吃爽喝比薩、漢堡、雞塊、手搖飲買1送1，趕快下單去，加碼還有多種優惠碼折扣，通通不能放過。詳細優惠內容請看「星巴克、漢堡王買1送1！foodpanda「11月超殺優惠碼」懶人包」。

【你可能也想看】

►獨／確定了！好市多2022黑色購物節「這天」開跑 限時7天買爆

►星巴克、漢堡王買1送1！foodpanda「11月超殺優惠碼」懶人包

►牛肉堡、辣薯球買1送1！ 速食店最新「激省優惠券」快收下