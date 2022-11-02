1440隻黑面琵鷺來台南度冬！　黃偉哲歡迎親子來輕旅行尋找傷癒黑琵

▲歡迎民眾一起來尋找黃偉哲市長，2020年在學甲濕地野放編號T85等黑面琵鷺。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

隨東北季風轉強，黑面琵鷺大量飛抵台南棲息度冬，吸引許多遊客、觀光客及愛鳥人士來台南追逐、觀賞及紀錄黑琵曼妙舞姿，台南市長黃偉哲邀請親子一同來台南觀賞黑琵、漫遊饗美食，體驗生態之美。

農業局長李建裕指出，今年第1隻來台度冬的黑面琵鷺，於9月10日飛抵七股黑面琵鷺保護區，隨著氣溫下降及季風轉強，黑琵族群大量飛抵，10月30日來台南度冬黑琵有1440隻，分布在七股黑面琵鷺保護區、七股頂山、安南區土城、四草保護區等地，秋高氣爽時節，來一趟台南黑琵輕旅行，必回味無窮。

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2022黑面琵鷺保育季系列活動之一，尋找黃偉哲市長任內野放「T85、T95、T97、T98、N13、N14、N17、N18、N19、N20、N21」傷癒黑面琵鷺，以及1隻24歲阿祖級的老黑琵「鳥瑞」T18，目前活動持續中，遊客、觀光客、在地居民、愛鳥人士若發現這些具特色的黑面琵鷺行蹤，可至拍鳥俱樂部群組分享，或直接以電話0928-749922或06-6321731連絡，首先發現者可獲贈精美紀念品。

農業局長李建裕表示，黃偉哲任內野放的11隻黑面琵鷺，包括2020年在學甲濕地野放編號T85；2021年在四草野生動物保護區野放T95、T97、T98、N17、N18、N19、N20、N21；在七股頂山賞鳥亭野放的N13、N14，其中T85已經連續2年被發現，今年是第3次尋找，請大家一同協尋這12隻黑琵，再見美麗風采。

黃偉哲表示，目前已有1440隻黑面琵鷺到台南度冬，不僅是全台最大的族群，也佔了全世界近4分之1，可見台南對於黑面琵鷺保育有相當成果，黑面琵鷺是寶貴的保育鳥類，大家一定要好好珍惜，政府也會擔起更多的責任來悉心保護，讓國際的嬌客能夠在台灣將他鄉變故鄉。