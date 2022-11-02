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社會 社會焦點 保障人權

快訊／鑫輪獲救5人抵台畫面曝　海巡4艦艇擴大搜尋失蹤12船員

記者許權毅／台中報導

巴拿馬籍貨船鑫順一號（XING SHUN 1）至今仍有12名船員失蹤，事發當時，被路過長榮公司長源號貨櫃輪救起的5人，在今（2）日上午9時10許隨貨櫃輪進港，並將5人送往疾管署台中港辦公室健康檢測以及旅館安置。

▲▼ 。（圖／海巡署提供）

▲鑫順一號第一時間棄船5人，被長源號貨櫃輪救起，在今（2）日上午隨貨櫃輪進港，並接受安置。（圖／海巡署提供，下同）

海巡署表示，今日派遣救援任務中，仍未發現失蹤的12名船員，目前海巡署派出臺北艦、旗津艦、澎湖艦以及屏東艦，於目標海域擴大進行搜索任務，另有臺中隊、布袋隊總計6艘100隊以下巡防艇日夜在港待命中。

▲▼ 。（圖／海巡署提供）

另空中搜索部分，空偵及國軍直升機今日上午3航次、下午3航次。空勤大二大隊表示，目前任務搜索區南移，由高雄第三大隊執行中。

▲▼ 。（圖／海巡署提供）

鑫順一號（XING SHUN 1）是巴拿馬籍水泥運輸船，搭載20名印尼籍船員，上月30日從高雄港外海出發，目的地為台中港，但當日上午遭到強浪襲擊，造成3名船員受傷，下船送醫無大礙；未料，31日下午3時許，船隻行經彰化風場航道東側、離濁水溪出海口距岸14浬處時，又發生主機故障，船上剩餘的17名船員棄船，其中5人被路過的長榮公司長源號貨櫃輪救起，目前12名船員仍失蹤。

▲▼ 。（圖／海巡署提供）

▲▼ 。（圖／海巡署提供）

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