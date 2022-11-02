　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／高雄首起選舉暴力！女候選人掃街遭撞　現任里長老公涉案

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市三民區千北里長候選人葉家蓁10月28日拜票過程中，走出市中一路384巷口時，隱約聽到摩托車聲音，而且離自己越來越近，當下她不以為意，就在本能性轉頭時，發現這台機車疑似衝向自己，立刻閃開，結果還是被擦撞到，而且還來回衝撞2次，現在警方查出涉嫌衝撞的騎士是葉家蓁同區競選的現任里長老公，依照妨害自由罪嫌移送，並非依照違反選罷法，讓人質疑有點「大案小辦」。

▲高雄市一名里長候選人在掃街過程時，疑似被人騎車惡意衝撞 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市一名里長候選人在掃街過程時，疑似被人騎車惡意衝撞，腳踝受傷。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市一名里長候選人在掃街過程時，疑似被人騎車惡意衝撞 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲葉家蓁在掃街過程時，遭機車騎士惡意衝撞。（圖／記者吳奕靖攝）

葉家蓁回憶當時的情況：「我大聲的喊他，又指他說你憑什麼要撞我，你為何要撞我，我連續喊了兩次，他停下來又微側看著我，隨後又騎車走人。」到底是誰衝撞他，葉家蓁說是一名男子，差不多70歲左右，記者追問為何認為對方是「蓄意攻擊」，葉家蓁說：「因為我開始拜票直走那個巷子，他第一次從我正面騎過來，然後第二次是從我後面，越靠我很近，當下我才會覺得為什麼會這樣子，我百思不解，就是會怕，你知道嗎？」

葉家蓁目前已完成報案手續，警方也請她到派出所透過監視器畫面指認，追查之後，發現這名涉嫌衝撞的騎士身份，竟然是葉家蓁的競選對手老公，也就是現任里長老公，全案依照妨礙自由罪嫌移送。

不過，對於為何要騎車衝撞葉家蓁，里長的老公沒有多說。至於為何沒有依照違反選罷法移送？還有傷害罪、肇事逃逸等罪嫌，警方則是避談，但難免讓人覺得有「大案小辦」之嫌。

►北海道自由行19999元！爽玩5天快衝一波

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
全台195位議員候選人有前科！　「3縣市」最多
快訊／反制北韓！　南韓急派戰機升空「射3枚飛彈」
IKEA確定插旗嘉義！　默默徵才「開出7職缺」
陳耀訓蛋黃酥大漲價！　每盒貴180元
女垂掛病床死亡3小時才發現！　醫院須賠198萬
快訊／世界大賽第3戰　費城人5轟7比0炸翻太空人！
台灣爆首例XBB本土！　研究：「這年齡層」感染率最高
北市選戰可能大翻盤！　他曝蔣萬安、黃珊珊危機
福原愛過夜小王嬌喊：體力嚴重消耗！　「企鵝情書」全被挖

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

陪女同事回家「伸鹹豬手摸2下」　護花男衝動2次代價9萬元

獨／高雄首起選舉暴力！女候選人掃街遭撞　現任里長老公涉案

「布塞嘴＋領帶綁手腳」性侵友人　淫狼詭辯：我用嘴幫她排尿

綠帽夫裝追蹤器　抓到妻車震小王！她不願放手代價40萬

苗栗婦騎車迷途60km　台中警沿路找2.5小時終尋獲

病人垂掛床欄窒息死亡多時才被發現！部立澎湖醫院須賠198萬餘元

割斷鳶嘴稍來步道引導繩變「殺人陷阱」　自稱愛樹人士曝動機

急衝「3缺1」紅燈左轉芭比Q了　酒測0.51...沒趕上牌局先進警局

競速失控撞傷路人「2天後開車衝警察」被轟15槍　毒蟲下場曝

網友說穩賺不賠！他衝銀行急匯10萬　警一看帳戶：昨天就騙過人

李運慶求婚成功！鑽戒套牢洪詩　她感動哭爆：我就是那個禮物

Lulu拿柏金包「財富自由的味道」　黃子佼爆她價碼：我怕我傷心

印度斷橋釀至少141死　男大字型狂搖下秒墜河

罹難者家屬心碎指認遺物　一眼認出鞋子...跪地崩潰

宛宛兒曝悲慘身世「熬出頭擁4房」 曾遭霸凌不敢反抗：這樣才有朋友...

梨泰院踩踏「事發前影片」曝　斜坡人潮推擠下跌！尖叫四起

梨泰院踩踏案／《PD2》李智漢救女童反喪命「活生生卡死」｜20221101 ET午間新聞

養眼！澳洲猛男消防員月曆　肌肉當跳台輕捧小貓反差萌

首爾靈堂花海祭梨泰院逝者　拐杖爺淚憶2孫：無能為力...

遺物、遺失物「重達1.5噸」鞋包全是踩踏痕跡、血漬

陪女同事回家「伸鹹豬手摸2下」　護花男衝動2次代價9萬元

獨／高雄首起選舉暴力！女候選人掃街遭撞　現任里長老公涉案

「布塞嘴＋領帶綁手腳」性侵友人　淫狼詭辯：我用嘴幫她排尿

綠帽夫裝追蹤器　抓到妻車震小王！她不願放手代價40萬

苗栗婦騎車迷途60km　台中警沿路找2.5小時終尋獲

病人垂掛床欄窒息死亡多時才被發現！部立澎湖醫院須賠198萬餘元

割斷鳶嘴稍來步道引導繩變「殺人陷阱」　自稱愛樹人士曝動機

急衝「3缺1」紅燈左轉芭比Q了　酒測0.51...沒趕上牌局先進警局

競速失控撞傷路人「2天後開車衝警察」被轟15槍　毒蟲下場曝

網友說穩賺不賠！他衝銀行急匯10萬　警一看帳戶：昨天就騙過人

籃網開季一團亂　巴克利：這群笨蛋誰來都帶不好

交棒吳欣盈卻大吐苦水　蔡壁如：社會上太多不公不義的事

清純偶像破滅！不倫4X歲已婚企業家「零遮掩約會」做SPA　正宮崩潰

天選之人！費城人波姆炸出世界大賽史上第1000轟名留青史

15天前剛檢測「無明顯疑慮」卻走山　交長：將增偵測器廣度密度

誓言收復新竹失土！林耕仁：當選後「所得全捐弱勢團體、社福機構」

人稱奶爸！陸專家魏明曾來台照顧圓仔　夜奔動物園呵護團團一家

基隆屋大雨後被泥土灌爆　6年裝潢全泡湯！苦主嘆：貸款還沒繳完

整片金色星海！「2022四重溪溫泉季」燈區搶先看　星空下泡湯超夢幻

大咖男星早起「咳嗽幾聲突驟逝」！昏迷→死亡僅2hrs　醫揭搶救關鍵

以為爸懷孕「將有小奴才」　萌貓埋頭狂蹭他圓滾肚腩！

社會熱門新聞

空少違規過馬路遭撞慘死　凱燕酒駕男身分曝光

原能會爆「集體舞弊」　31高官完整名單曝光！

快訊／彰化某國中整建PU跑道　意外挖出白骨

醉後撞死空少！凱燕富商是「4公司負責人」

即／割斷稍來步道引導繩　兇手抓到了！

建中生上名校　家教酸「花錢買學歷」遭訴

蘇花公路坍方畫面曝光！空降「石塊巨瀑」15秒

他花110萬台幣買20萬「舊美鈔」　假的啦

酒店妹「全家總動員」　讓富男友成水流屍

即／酒駕凱燕撞死空少　說「對不起」還很小聲

即／國1汐止交流道走山！車道遭掩埋　車流嚴重回堵

外籍男違規穿越快車道！遭酒駕撞上無生命跡象

凱燕富商酒駕紀錄曝！曾喝啤酒撞大客車

大安區離奇車禍！他快車道遭撞無生命跡象

更多熱門

相關新聞

林耕仁：當選後所得全捐弱勢團體、社福機構

林耕仁：當選後所得全捐弱勢團體、社福機構

九合一倒數一個月，新竹「三腳督」攻防再次成為全國焦點。國民黨行動中常會今（2）日來到新竹，拉抬候選人林耕仁選情。林耕仁致詞時表示，民眾黨對手高虹安企圖操作棄保，只能從做藍白合的假議題來創造聲量，更宣示「未來四年所得都全數捐給弱勢團體、社福機構」。

汐止走山最新畫面曝！9怪手同時開挖搶修

汐止走山最新畫面曝！9怪手同時開挖搶修

黃珊珊譴責徐巧芯：搞鬥爭不要污衊公務員

黃珊珊譴責徐巧芯：搞鬥爭不要污衊公務員

張善政被疑任賣假藥總顧問　鄭運鵬：應向受害者致歉

張善政被疑任賣假藥總顧問　鄭運鵬：應向受害者致歉

黃珊珊：若當選任何政黨都有可能成為內閣成員

黃珊珊：若當選任何政黨都有可能成為內閣成員

關鍵字：

2022九合一大選2022高雄市葉家蓁影音

讀者迴響

熱門新聞

黃湘怡離婚小開老公！玩交友APP無縫接軌熱戀洋男

AV女神瀧澤蘿拉　嘉義合體爆乳候選人！

4縣市大雨！　下波「全台濕冷變天」探16℃

爆哥剛奪冠《跑跑》台服停止營運

她買鬼滅之刃造型隱眼！戴上竟看不到路

浴室發霉煩爆　全場激推「2神器」最有用

空少違規過馬路遭撞慘死　凱燕酒駕男身分曝光

出遊過夜「害怕男友野獸狂撲」　妹子穿1物守身

小炳簽「放棄急救＋器捐」曝身體現況

捷運阿姨頭插30根針織毛線！　竟是陳沂媽

觀眾背後直擊4強賽Faker螢幕狂閃

情侶全裸躺鐵軌激戰！　他忘情「衝刺」影片曝

鄰陽台插剪刀正對自己家　網曝1招：換他毛毛的

福原愛過夜小王嬌喊：體力嚴重消耗！「企鵝情書」全被挖

7男對伴侶下藥玩換妻　女意外發現被性侵7年

更多

最夯影音

更多
李運慶求婚成功！鑽戒套牢洪詩　她感動哭爆：我就是那個禮物

李運慶求婚成功！鑽戒套牢洪詩　她感動哭爆：我就是那個禮物
Lulu拿柏金包「財富自由的味道」　黃子佼爆她價碼：我怕我傷心

Lulu拿柏金包「財富自由的味道」　黃子佼爆她價碼：我怕我傷心

印度斷橋釀至少141死　男大字型狂搖下秒墜河

印度斷橋釀至少141死　男大字型狂搖下秒墜河

罹難者家屬心碎指認遺物　一眼認出鞋子...跪地崩潰

罹難者家屬心碎指認遺物　一眼認出鞋子...跪地崩潰

宛宛兒曝悲慘身世「熬出頭擁4房」 曾遭霸凌不敢反抗：這樣才有朋友...

宛宛兒曝悲慘身世「熬出頭擁4房」 曾遭霸凌不敢反抗：這樣才有朋友...

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面