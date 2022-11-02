獨／高雄首起選舉暴力！女候選人掃街遭撞　現任里長老公涉案

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市三民區千北里長候選人葉家蓁10月28日拜票過程中，走出市中一路384巷口時，隱約聽到摩托車聲音，而且離自己越來越近，當下她不以為意，就在本能性轉頭時，發現這台機車疑似衝向自己，立刻閃開，結果還是被擦撞到，而且還來回衝撞2次，現在警方查出涉嫌衝撞的騎士是葉家蓁同區競選的現任里長老公，依照妨害自由罪嫌移送，並非依照違反選罷法，讓人質疑有點「大案小辦」。

▲高雄市一名里長候選人在掃街過程時，疑似被人騎車惡意衝撞，腳踝受傷。（圖／記者吳奕靖攝）

▲葉家蓁在掃街過程時，遭機車騎士惡意衝撞。（圖／記者吳奕靖攝）

葉家蓁回憶當時的情況：「我大聲的喊他，又指他說你憑什麼要撞我，你為何要撞我，我連續喊了兩次，他停下來又微側看著我，隨後又騎車走人。」到底是誰衝撞他，葉家蓁說是一名男子，差不多70歲左右，記者追問為何認為對方是「蓄意攻擊」，葉家蓁說：「因為我開始拜票直走那個巷子，他第一次從我正面騎過來，然後第二次是從我後面，越靠我很近，當下我才會覺得為什麼會這樣子，我百思不解，就是會怕，你知道嗎？」

葉家蓁目前已完成報案手續，警方也請她到派出所透過監視器畫面指認，追查之後，發現這名涉嫌衝撞的騎士身份，竟然是葉家蓁的競選對手老公，也就是現任里長老公，全案依照妨礙自由罪嫌移送。

不過，對於為何要騎車衝撞葉家蓁，里長的老公沒有多說。至於為何沒有依照違反選罷法移送？還有傷害罪、肇事逃逸等罪嫌，警方則是避談，但難免讓人覺得有「大案小辦」之嫌。