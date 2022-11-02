老婆懷孕不能啪啪！他看「學長出軌嫖妓」心動了：想找別人愛愛

▲女生懷孕時容易身體不適。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者朱祖儀／綜合報導

女生懷孕期間容易出現身體不適的情形，這時老公應該在身旁適時的陪伴和照顧。但一名網友表示，上班時經常看到有學長偷吃嫖妓，讓他想到老婆懷孕，2人也不能盡情啪啪，於是有了想出去約砲的想法，可是想要和女方坦承，又不知道要如何溝通，因此PO文詢問。結果文章一出隨即被罵翻。

原PO在「Dcard」發文表示，看到很多科技業的學長和前輩們，表面上都和老婆說不會出軌，但實際上都下載了色情APP，說去加班的時候，其實都跑去嫖妓，「可以說比比皆是，老婆也不會知道」。他個人則認為應該要坦誠一點，看看夫妻之間能不能找到平衡點。

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原PO就說，像是老婆懷孕時，總是有很多不方便的地方，不能進行享受性愛，但男生有生理慾望是正常的，因此想要和另一半溝通說，在女方懷孕期間想出去和別人上床，「不管是約砲、一夜情、嫖妓、包養，或是找女性好朋友解決生理需求」。他也強調不會放任何感情，並允諾做好安全措施，「想請問女生，另一半（老公、男友）如果跟妳提出這樣的要求，妳會答應嗎？大家怎麼看？」

▲原PO想在老婆懷孕期間找別人上床。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

文章一出隨即被砲轟，網友紛紛表示「誰沒有慾望？管得著自己的稱之為人類，管不住的跟猴子有什麼兩樣」、「你今天車禍受傷，你老婆可以出去約砲嗎？女生不是一個生小孩的工具，請你給予你的另一半足夠的尊重好嗎」、「絕對直接離婚，懷孕生小孩已經承擔大部分的辛苦了，還要承擔得性病的風險，有夠噁心」、「我覺得跟老婆懷孕一點關係都沒有，會嫖的人就是會嫖啊」、「難道你加班不回家，老婆也可以在外面找嗎」、「根本就只是想把出軌合理化吧」。