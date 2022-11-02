　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台南人注意！全台36條活動斷層7條在台南　黃偉哲因應對策出爐

▲全台共有36條活動斷層，其中7條位於台南市，台南市長黃偉哲超前部署，擬訂台南市大規模地震災害短、中、長期具體因應對策，打造台南城市抗災韌性。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲全台共有36條活動斷層，其中7條位於台南市，台南市長黃偉哲超前部署，擬訂台南市大規模地震災害短、中、長期具體因應對策，打造台南城市抗災韌性。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

據經濟部中央地質調查所資料統計，全台共有36條活動斷層，其中7條位於台南市，包含觸口斷層、木屐寮斷層、六甲斷層、口宵里斷層、左鎮斷層、新化斷層及後甲里斷層等，台南市長黃偉哲超前部署，擬訂台南市大規模地震災害短、中、長期具體因應對策，打造台南城市抗災韌性。

台南市長黃偉哲指出，回顧過去的震災歷史紀錄，從1946年的新化地震、1964年的白河地震及2016年的美濃地震，顯示出台南市屬於台灣地震活動相對頻繁的區域，其所帶來的災害影響也都具有相當規模，對於地震災害的潛在威脅不容忽視。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲全台共有36條活動斷層，其中7條位於台南市，台南市長黃偉哲超前部署，擬訂台南市大規模地震災害短、中、長期具體因應對策，打造台南城市抗災韌性。（圖／記者林悅翻攝，下同）

2022年9月18日台東池上發生規模6.8有感地震，中央氣象局地震測報中心並針對中南部5大斷層(包含台南市六甲及後甲里斷層)提出警訊，市長黃偉哲為超前部署提升台市抗災韌性，隨即指示災害防救辦公室邀集成大防災研究中心專家學者，盤點台南市地震災害相關整備應變作為，研擬具體策進方案，並於10月31日召開跨局處及區公所大規模地震災害策進方案研商會議，按市府、區公所、社區、企業及民眾層級規劃相關防救災工作分工機制，兼納台南市災害潛勢與防救災量能，並以「老屋不倒」、「生命確保」、「機能不停」為核心理念，擬訂台南市大規模地震災害短、中、長期具體因應對策。

▲全台共有36條活動斷層，其中7條位於台南市，台南市長黃偉哲超前部署，擬訂台南市大規模地震災害短、中、長期具體因應對策，打造台南城市抗災韌性。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局長兼災防辦副主任李明峯指出，地震災害主要因子為地殼變動造成地表隆起、破裂或位移而引致災害，由於地震的發生時機與區位至今仍未有完善的成果，因此地震災害至今仍是不可預期性災害，屬無法事前預警型災害，只能提前做好各項準備，不斷的進行地震防災演練，此外，新建築物都應符合建築法規，既有老舊建築物亦應進行耐震補強，才能有效降低地震災害風險。針對大規模地震尚未發生前之預防，台南市政府災害防救辦公室、各災害防救業務主管機關及37區公所，均已依中央規定編修「市級地區災害防救計畫」及「區級地區災害防救計畫」，並據計畫內容及權責分工辦理有關地震災害的各項防救災工作，且至少每2年檢討更新1次。

▲全台共有36條活動斷層，其中7條位於台南市，台南市長黃偉哲超前部署，擬訂台南市大規模地震災害短、中、長期具體因應對策，打造台南城市抗災韌性。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市府災防辦執行秘書王雅禾參議表示，大規模地震災害發生時不但會造成民眾的恐慌，同時也會造成應變與救災救難人員的慌亂，本府針對地震災害，以我國中央研究院＜大規模地震災害防治策略建議書＞三大核心概念：「老屋不倒－提升既存建物之耐震能力、提升結構安全以減少傷亡；生命確保－強化人命救助及疏散避難支援以保障安全；機能不停－確保政府及企業持續運作之能力」為策略主軸，輔以科研支持地震模擬及衝擊損失評估，落實災害防救認知、學習、推廣與實地演練，期能有效大幅減低災害造成的損失，迅速從災害中恢復社會秩序，確保人民儘早回歸正常生活。市民朋友可至台南市政府消防局網站查閱「台南市市民防災手冊」（http://119.tainan.gov.tw/cp.aspx?n=25585）了解更多防震資訊。

►韓國「底妝之王」PONY EFFECT下殺599元起！

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
快訊／候選人染疫亡　嘉義市長選舉停止
快訊／市長候選人猝死！　染新冠肺炎死亡
鄭家純「分手→復合→結婚」過程曝！　2年內不想生小孩
快訊／團團看到陸專家來探望「爬起來進食」　動物園：很爭氣！
快訊／24歲女陳屍沙灘　全身赤裸
鄭家純❤177cm日本老公　「正面合照」曝光
鈕承澤被爆「獄中耍特權」　花監回應了
確診隔離改5+n　指揮中心：有傳染力但很弱

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

老婆懷孕！科技男「想約砲」加碼爆業界情色祕辛...網一面倒狂轟

麥當勞推120元高檔咖啡　國產「阿里山雲霧單品咖啡」限量上市

農曆十月到！12生肖運勢解析：屬虎有五星財運、屬狗脫單機會高

專家分析MIS-C確診數低估！羅一鈞：通報條件其實蠻寬鬆的

別嚇到！照片中「這不是心臟，而是胃」　醫：有這症狀注意

老婆懷孕不能啪啪！他看「學長出軌嫖妓」心動了：想找別人愛愛

教師沒打3劑「周周快篩」惹怨　王必勝：下周討論解除24職類3劑令

7+n改5+n「轉換期天數怎麼算？」　王必勝解答：以確診日為準

快篩庫存1.3億劑　王必勝：若安全存量無虞「研議擴大無償發放」

Google明首邀媒體對談分潤　唐鳳：朝正向發展「未有威脅退出」

李運慶求婚成功！鑽戒套牢洪詩　她感動哭爆：我就是那個禮物

Lulu拿柏金包「財富自由的味道」　黃子佼爆她價碼：我怕我傷心

印度斷橋釀至少141死　男大字型狂搖下秒墜河

罹難者家屬心碎指認遺物　一眼認出鞋子...跪地崩潰

宛宛兒曝悲慘身世「熬出頭擁4房」 曾遭霸凌不敢反抗：這樣才有朋友...

梨泰院踩踏「事發前影片」曝　斜坡人潮推擠下跌！尖叫四起

梨泰院踩踏案／《PD2》李智漢救女童反喪命「活生生卡死」｜20221101 ET午間新聞

養眼！澳洲猛男消防員月曆　肌肉當跳台輕捧小貓反差萌

遺物、遺失物「重達1.5噸」鞋包全是踩踏痕跡、血漬

首爾靈堂花海祭梨泰院逝者　拐杖爺淚憶2孫：無能為力...

老婆懷孕！科技男「想約砲」加碼爆業界情色祕辛...網一面倒狂轟

麥當勞推120元高檔咖啡　國產「阿里山雲霧單品咖啡」限量上市

農曆十月到！12生肖運勢解析：屬虎有五星財運、屬狗脫單機會高

專家分析MIS-C確診數低估！羅一鈞：通報條件其實蠻寬鬆的

別嚇到！照片中「這不是心臟，而是胃」　醫：有這症狀注意

老婆懷孕不能啪啪！他看「學長出軌嫖妓」心動了：想找別人愛愛

教師沒打3劑「周周快篩」惹怨　王必勝：下周討論解除24職類3劑令

7+n改5+n「轉換期天數怎麼算？」　王必勝解答：以確診日為準

快篩庫存1.3億劑　王必勝：若安全存量無虞「研議擴大無償發放」

Google明首邀媒體對談分潤　唐鳳：朝正向發展「未有威脅退出」

生生可用平板學酷英　台南市偏鄉小校智慧學習英語再升級

中信盃黑豹旗／葳格2人禁賽11人打滿7局　隊長吐心聲

嘉義市候選人黃紹聰染疫猝逝　選委會將公告「停止市長選舉」

印尼「奪命糖漿」逾150童死於急性腎損傷　撤銷2藥廠藥證

鄭家純認了和醫生尪「收入有差距」！心動2關鍵點頭嫁了：他假日還會打工

台南第4場大型就業博覽會　超過5千個多元職缺歡迎找頭路

老婆懷孕！科技男「想約砲」加碼爆業界情色祕辛...網一面倒狂轟

大貨車吊桿忘了收勾斷號誌桿　台電先修復再向22歲駕駛求償

桃園永豐雲豹冠名再出發　摩天輪、旋轉木馬主場玩得到

柯侯同台被問「2024藍白合」兩人互推麥　侯友宜笑：好好做事吧！

梨泰院踩踏「事發前影片」曝　斜坡人潮推擠下跌！尖叫四起

生活熱門新聞

台灣真的在移動！網驚「離大陸越來越遠」　氣象局解答了

4縣市大雨！　下波「全台濕冷變天」探16℃

她買鬼滅之刃造型隱眼！戴上竟看不到路

出遊過夜「害怕男友野獸狂撲」　妹子穿1物守身

捷運阿姨頭插30根針織毛線！　竟是陳沂媽

11月「3生肖」財運飆升一路旺到年底

爸買爆好市多12箱神物　去年也這樣搬：養女兒真燒錢

獨／確診者隔離縮短為5天、快篩陰可解隔

LINE免費5款貼圖又來了！Burberry聯名「創世神」快下載

交通部銷毀的繪本「奪世界大獎」　作者酸：謝謝部長給我動力

男騎士上路「球拍掛胸罩」！她困惑：怎上去的

快訊／國1汐止走山封閉　今早上班紫爆畫面曝

台灣「新雨王」出爐　年雨量飆9527毫米

確診隔離5+0！專家：戶外口罩也可解封

更多熱門

相關新聞

台南小客車自撞變電箱！車內起獲毒品

台南小客車自撞變電箱！車內起獲毒品

台南市永康區大灣路發生自小客車自撞變電箱意外，導致變電箱爆炸及週邊停電，警方立即派員查處外，陳姓駕駛人臉部、右膝有擦、挫傷，酒測值正常，肇事原因尚在釐清，但警方在陳男車內發現安非他命吸食器與4包三級毒品一粒眠，當場將陳男逮捕，全案依毒品罪嫌送辦。

醫師夫婦各玩各的互控　法官判離

醫師夫婦各玩各的互控　法官判離

南市議長發2千字長文　「挺黃偉哲不見不散」

南市議長發2千字長文　「挺黃偉哲不見不散」

機車停等紅燈遭轎車撞飛！騎士妻傷重不治

機車停等紅燈遭轎車撞飛！騎士妻傷重不治

台南父子吵架「火大了」　兒怒燒滿屋回收山

台南父子吵架「火大了」　兒怒燒滿屋回收山

關鍵字：

活動斷層台南黃偉哲抗災韌性

讀者迴響

熱門新聞

大咖男星早起「咳嗽幾聲突驟逝」！昏迷→死亡僅2hrs

梨泰院YouTuber自拍擠爆巷內　最後這樣活下來

馮媛甄遭30億豪門尪「出賣無碼床照」！

快訊／鄭家純登記結婚了！嫁日本小兒科帥醫師

AV女神瀧澤蘿拉　嘉義合體爆乳候選人！

黃湘怡離婚小開老公！玩交友APP無縫接軌熱戀洋男

錢存入銀行就沒動過！15年後餘額「讓她驚呆了」

福原愛過夜小王嬌喊：體力嚴重消耗！「企鵝情書」全被挖

台灣真的在移動！網驚「離大陸越來越遠」　氣象局解答了

4縣市大雨！　下波「全台濕冷變天」探16℃

她買鬼滅之刃造型隱眼！戴上竟看不到路

爆哥剛奪冠《跑跑》台服停止營運

孫生走鐘獎一句話「踩到59萬YTR地雷」！

小炳簽「放棄急救＋器捐」曝身體現況

浴室發霉煩爆　全場激推「2神器」最有用

更多

最夯影音

更多
李運慶求婚成功！鑽戒套牢洪詩　她感動哭爆：我就是那個禮物

李運慶求婚成功！鑽戒套牢洪詩　她感動哭爆：我就是那個禮物
Lulu拿柏金包「財富自由的味道」　黃子佼爆她價碼：我怕我傷心

Lulu拿柏金包「財富自由的味道」　黃子佼爆她價碼：我怕我傷心

印度斷橋釀至少141死　男大字型狂搖下秒墜河

印度斷橋釀至少141死　男大字型狂搖下秒墜河

罹難者家屬心碎指認遺物　一眼認出鞋子...跪地崩潰

罹難者家屬心碎指認遺物　一眼認出鞋子...跪地崩潰

宛宛兒曝悲慘身世「熬出頭擁4房」 曾遭霸凌不敢反抗：這樣才有朋友...

宛宛兒曝悲慘身世「熬出頭擁4房」 曾遭霸凌不敢反抗：這樣才有朋友...

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面