台南人注意！全台36條活動斷層7條在台南　黃偉哲因應對策出爐

▲全台共有36條活動斷層，其中7條位於台南市，台南市長黃偉哲超前部署，擬訂台南市大規模地震災害短、中、長期具體因應對策，打造台南城市抗災韌性。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

據經濟部中央地質調查所資料統計，全台共有36條活動斷層，其中7條位於台南市，包含觸口斷層、木屐寮斷層、六甲斷層、口宵里斷層、左鎮斷層、新化斷層及後甲里斷層等，台南市長黃偉哲超前部署，擬訂台南市大規模地震災害短、中、長期具體因應對策，打造台南城市抗災韌性。

台南市長黃偉哲指出，回顧過去的震災歷史紀錄，從1946年的新化地震、1964年的白河地震及2016年的美濃地震，顯示出台南市屬於台灣地震活動相對頻繁的區域，其所帶來的災害影響也都具有相當規模，對於地震災害的潛在威脅不容忽視。

[廣告]請繼續往下閱讀...





2022年9月18日台東池上發生規模6.8有感地震，中央氣象局地震測報中心並針對中南部5大斷層(包含台南市六甲及後甲里斷層)提出警訊，市長黃偉哲為超前部署提升台市抗災韌性，隨即指示災害防救辦公室邀集成大防災研究中心專家學者，盤點台南市地震災害相關整備應變作為，研擬具體策進方案，並於10月31日召開跨局處及區公所大規模地震災害策進方案研商會議，按市府、區公所、社區、企業及民眾層級規劃相關防救災工作分工機制，兼納台南市災害潛勢與防救災量能，並以「老屋不倒」、「生命確保」、「機能不停」為核心理念，擬訂台南市大規模地震災害短、中、長期具體因應對策。





消防局長兼災防辦副主任李明峯指出，地震災害主要因子為地殼變動造成地表隆起、破裂或位移而引致災害，由於地震的發生時機與區位至今仍未有完善的成果，因此地震災害至今仍是不可預期性災害，屬無法事前預警型災害，只能提前做好各項準備，不斷的進行地震防災演練，此外，新建築物都應符合建築法規，既有老舊建築物亦應進行耐震補強，才能有效降低地震災害風險。針對大規模地震尚未發生前之預防，台南市政府災害防救辦公室、各災害防救業務主管機關及37區公所，均已依中央規定編修「市級地區災害防救計畫」及「區級地區災害防救計畫」，並據計畫內容及權責分工辦理有關地震災害的各項防救災工作，且至少每2年檢討更新1次。





市府災防辦執行秘書王雅禾參議表示，大規模地震災害發生時不但會造成民眾的恐慌，同時也會造成應變與救災救難人員的慌亂，本府針對地震災害，以我國中央研究院＜大規模地震災害防治策略建議書＞三大核心概念：「老屋不倒－提升既存建物之耐震能力、提升結構安全以減少傷亡；生命確保－強化人命救助及疏散避難支援以保障安全；機能不停－確保政府及企業持續運作之能力」為策略主軸，輔以科研支持地震模擬及衝擊損失評估，落實災害防救認知、學習、推廣與實地演練，期能有效大幅減低災害造成的損失，迅速從災害中恢復社會秩序，確保人民儘早回歸正常生活。市民朋友可至台南市政府消防局網站查閱「台南市市民防災手冊」（http://119.tainan.gov.tw/cp.aspx?n=25585）了解更多防震資訊。