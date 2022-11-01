賄選新招「看診免掛號費」涉買票　她遭聲押禁見還被揪出是密醫

▲新北地檢署外觀。（圖／記者陳雕文攝）

記者黃哲民、陳雕文／台北報導

新北市議員候選人林霈宸經營診所，涉以免除病患掛號費方式企圖賄選，新北地檢署獲報偵辦，又查出林女沒有合法醫師資格，卻擅自看診開藥，檢方昨指揮警調搜索林女住處與競選總部，約談林女等18人到案，訊後以林女涉犯《公職人員選舉罷免法》與《醫師法》等罪嫌，有勾串滅證與反覆實施同一犯罪之虞，聲請法院羈押禁見，新北地院今下午2點將召開聲押庭調查。

本案是今年（2022年）九合一大選中，新北市第一位公職候選人遭聲押禁見案例，且跟其他縣市候選人因涉發放餐券、現金買票犯行不同，因「免除掛號費」而被控賄選，是少見情形。

▲新黨提名新北市平地原住民市議員候選人林霈宸。（圖／翻攝臉書粉專《新北市平地原住民議員候選人 林霈宸》）

林霈宸是新黨提名新北市平地原住民市議員候選人，也是中和區淯陞診所實際負責人，新北檢接獲檢舉，指沒有合法醫師資格的林女，從去年（2021年）10月到今年10月擅自為病患看診、開藥，且登記參選後，涉以免除掛號費當成賄選對價。

新北地檢署主任檢察官劉文瀚昨（10月31日）指揮調查局新北市調查處、台北市調查處、新北市中和警分局、內政部移民署北區事務大隊新北市專勤隊，兵分多路搜索林女住處與競選總部等處，查扣電腦、病歷資料、監視畫面等證物，並以被告身分約談林女和李姓醫師等4人，以及14名證人到案說明。

▲新北市議員林霈宸日前在粉專公布淯陞診所免收掛號費對象。（圖／翻攝臉書粉專《新北市平地原住民議員候選人 林霈宸》）

經漏夜偵訊，檢方今（1日）晨認定林霈宸涉犯《選罷法》對於有投票權之人，交付不正利益，而約其為一定之行使罪嫌、《醫師法》未取得合法醫師資格而擅自執行醫療業務罪嫌，以及《刑法》行使業務上登載不實準文書、詐欺取財等罪嫌，且有勾串滅證、反覆實施同一犯罪之虞，連同李姓醫師一併聲請法院羈押禁見。