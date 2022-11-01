看診拿藥免掛號費涉嫌賄選　新北市密醫議員候選人...遭收押禁見

▲新黨提名新北市平地原住民市議員候選人林霈宸，涉賄選被羈押禁見，是新北市2022年公職候選人首例。（圖／翻攝臉書粉專《新北市平地原住民市議員候選人 林霈宸》）

記者黃哲民／台北報導

新黨提名新北市平地原住民市議員候選人林霈宸，被檢舉無合法醫師資格卻涉從事看診開藥等密醫行為，並提供免收掛號費等好處涉嫌賄選，昨（10月31日）被新北地檢署指揮警調約談到案，今晨聲請羈押禁見。新北地院今下午召開聲押庭調查，認定林女涉犯《公職人員選舉罷免法》與《醫師法》等罪嫌，且有勾串滅證與反覆實施同一犯罪之虞，裁定羈押禁見，同案被聲押的李姓醫師交保20萬元。

本案是今年（2022年）九合一大選中，新北市第一位公職候選人因涉賄選被裁定羈押禁見案例，且她是因「免除掛號費」而被認定有賄選對價，和其他縣市候選人因涉發放餐券、現金買票而被查辦的犯行不同，非常少見。

林霈宸是新北市平地原住民市議員候選人，也是中和區淯陞診所實際負責人，新北檢接獲檢舉，指沒有合法醫師資格的林女，從去年（2021年）10月到今年10月擅自為病患看診、開藥，且登記參選後，涉以免除掛號費當成賄選對價。

▲新北市議員林霈宸在粉專公布淯陞診所免收掛號費對象。（圖／翻攝臉書粉專《新北市平地原住民議員候選人 林霈宸》）

新北地檢署主任檢察官劉文瀚昨指揮調查局新北市調查處、台北市調查處、新北市中和警分局、內政部移民署北區事務大隊新北市專勤隊，兵分多路搜索林女住處與競選總部等處，查扣電腦、病歷資料、監視畫面等證物，並以被告身分約談林女和李姓醫師等4人，以及14名證人到案說明。

經漏夜偵訊，檢方今（1日）晨認定林霈宸涉犯《選罷法》對於有投票權之人，交付不正利益，而約其為一定之行使罪嫌、《醫師法》未取得合法醫師資格而擅自執行醫療業務罪嫌，以及《刑法》行使業務上登載不實準文書、詐欺取財等罪嫌，且有勾串滅證、反覆實施同一犯罪之虞，連同李姓醫師一併聲請法院羈押禁見。