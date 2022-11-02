慘了！館長：大咖YouTuber「今年都不敢捧民進黨」

▲▼館長透露，今年許多YouTuber不敢接民進黨的案子 。（圖／館長惡名昭彰）

記者邱晟軒／綜合報導

成吉思汗董事長館長陳之漢日前才針對高端疫苗一連串爭議，在直播中飆罵民進黨將近30分鐘，更預言民進黨年底選舉「死定了」。館長再爆料，認識許多大咖、有上走鐘獎的YouTuber私下向他透露，因為這幾年民進黨做太差，影片都被洗板罵爆，導致今年沒有人敢接民進黨的案子。

「有沒有發現2019年有挺民進黨的網紅，今年不敢捧了？」館長1日在網路直播中透露，前陣子和許多YouTuber聊天發現，很多人當初因為對香港反送中事件有共鳴，進而支持民進黨，接工商宣傳民進黨，結果換來的卻都是負面聲量。

館長指出，因為民進黨這兩年做得不好，導致這些YouTuber的創作影片被大量留言洗板、一直被罵，「所以他們就是決定，今年不做了」。館長表示，因為你民進黨做不好，害死這些YouTuber，所以今年幾乎看不到陳時中等民進黨政治人物上網紅節目宣傳。

3劑都打高端疫苗的館長，日前針對高端疫苗爭議發表看法，他自認是一位血統純正的「高端戰士」，將自己的身體奉獻給民進黨、台北市長候選人陳時中先生、整個民進黨團，當初充滿正義感、愛國心，在直播上大聲疾呼，台灣必須要有國產疫苗，不料後來該疫苗卻問題重重。

館長列舉高端疫苗種種爭議，第一，高端疫苗的防護力到底是多少未知，跟健身房為何要打3劑一樣不知道；第二，一劑高端疫苗買多少錢也不知道；第三，高端公司委託中國公司進行二期試驗，想當初陳時中還說BNT疫苗「中國在打的，我們不敢用」。館長說，什麼叫最糟糕的民進黨，大家都看到了，「我可以跟你民進黨講，這次選舉你死定了，你真的死定了。」

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