他拿「馬郝」對比「蔣謝」　批候選人「品質糟糕」：幕僚每天被虐

▲蔣萬安陪同基隆市長候選人謝國樑安樂市場掃街拜 。（圖／蔣萬安競選團隊提供）

記者詹宜庭／台北報導

民進黨台北市長候選人陳時中競選總部發言人林楚茵指控，國民黨台北市長候選人蔣萬安與國民黨基隆市長候選人謝國樑掃街拜票時，阻擋救護車前進。對此，資深媒體人羅友志2日表示，若是在前總統馬英九、前台北市長郝龍斌、前基隆市長李進勇、前基隆市長張通榮的時代，他們都會警覺到要「立刻閃邊」或「派人去問救護車」，反觀現在的候選人「品質糟糕」，沒有意識到自己能不能做得更多。

羅友志表示，最近與藍綠白陣營候選人的幕僚閒聊，發現他們每天都被老闆虐心，時常抱怨「教都教不會、說都說不聽」，而且犯錯率遠遠高過以前他們的「前老闆們」，給他的結論都是「品質很糟糕」。

羅友志分享，自己以前曾去過蔣萬安與謝國樑拜票的那條基隆巷道，那條道路十分狹小，救護車確實不容易進去，很可能出不來，所以「在外面等病人」的說法絕對有可能，若說是「擋救護車」，他個人認為不像。

羅友志說，這又是個公說公有理、婆說婆有理的事件，從直播中可看出，兩位「公子哥」確實在救護車面前繼續做自己的事，但與其「繼續做自己的事」不如「多做一點事」。

「現在的候選人『品質糟糕』，以前是撿一個比較不爛蘋果的勉強吞下去，現在呢？」羅友志認為，若是在馬英九、郝龍斌、李進勇或張通榮的時代，他們都會警覺到要「立刻閃邊」或「派人去問救護車」。然而，這兩位候選人顯然覺得「沒擋到就好」或「他又沒要進來」，沒有任何意識到自己能不能做得更多，所以幕僚只能一直收拾爛攤子，加上支持者仇恨過高，只能一直罵。

面對林楚茵指控「擋救護車」一事，蔣萬安指出，當時的現場狀況是謝國樑團隊首先發現救護車，第一時間便要求隊伍轉進騎樓避開主幹道，並在確認救護車沒有要移動後，引導隊伍轉至內市場閃避，直到救護車離開後才繼續掃街行程。

蔣萬安批評，過去民進黨看圖說故事的例子數不清，上次他在市場遇到阿嬤跌倒，也是比出手打電話的姿勢，要團隊趕快叫救護車打電話，卻被說是「比讚」，而現在又再抹黑造謠、擷取部分畫面斷章取義，這樣的作為才是泯滅人性。

▲▼林楚茵質疑蔣萬安與謝國樑阻擋救護車。（圖／林楚茵提供）

