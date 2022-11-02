嘉義市長候選人黃紹聰驟逝　李俊俋表達哀悼...暫停選舉活動1天

▲李俊俋聽聞黃紹聰猝逝，表示願家屬節哀，逝者安息。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森、翁子皓／嘉義報導

嘉義市長無黨籍候選人黃紹聰(72歲)，今(2)日身體不適送醫搶救後仍宣告不治。對此，嘉義市長民進黨候選人李俊俋在臉書發文表示「願家屬節哀，逝者安息」，並承諾選舉有任何最新消息，會同步更新給鄉親知道，李俊俋同時也宣布即刻起暫停選舉活動一天，靜待中選會有更進一步的消息。

嘉義市長民進黨候選人李俊俋在臉書發文表示，本屆嘉義市候選人登記三號的黃紹聰今天於凌晨過世，在此俊俋也僅代表我本人以及競選團隊表示哀悼與遺憾，根據選罷法選罷法第３０條，區域立法委員、直轄市長及縣（市）長選舉候選人於登記截止後至選舉投票日前死亡者，選舉委員會應即公告該選舉區停止該項選舉，並定期重行選舉，目前中選會已在緊急開會決議中，如有任何更新消息，俊俋也會同步更新給各位鄉親，願家屬節哀，逝者安息。

李俊俋稍早與立法委員莊競程前往嘉義市進行車隊掃街，於掃街過程中收到黃紹聰往生消息，第一時間即發文表達遺憾與哀悼之意，並表明即刻起暫停競選活動一天。

▲嘉義市候選人黃紹聰驟逝，為選情投下震撼彈。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義市選委會說明，嘉義市第11屆市長選舉候選人黃紹聰先生於111年11月2日凌晨死亡，依據公職人員選舉罷免法第30條第1項規定，區域立法委員、直轄市長及縣（市）長選舉候選人於登記截止後至選舉投票日前死亡者，選舉委員會應即公告該選舉區停止該項選舉，並定期重行選舉。後續市長選舉相關程序及投票日期將由中央選舉委員會訂定期程後據以辦理。