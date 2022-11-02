北市5選區／吳怡農來了「帥氣替她助選」、應曉薇推「買爆95歲饅頭伯」

▲第5選區候選人衝聲量。（合成圖／翻攝吳沛憶、應曉薇粉專）

記者劉維榛／綜合報導

北市5選區候選人把握倒數24天拉票，「壯闊台灣聯盟」發起人吳怡農現身替民進黨現任議員吳沛憶衝人氣；而國民黨市議員應曉薇則分享暖文，一名高齡95歲的汪伯伯不畏風雨，總是推著車賣起手工饅頭，希望民眾能用新台幣下架，讓他每天都能早點回家休息。

力拚連任的吳沛憶，她在粉專坦言，這次的選舉從黨內初選她就陷入苦戰，因此特別感謝2位好友現身力挺，第一位是立委蔡易餘，「搭半夜三點夜車來台北，下車直接來陪我連掃兩個市場，遇到許多鄉親都稱讚他問政戰力強，還有很多嘉義鄉親來認親，超級熱情。」

而另一位則是農婦為之瘋狂的吳怡農，吳沛憶也感動喊話，吳怡農帶著志工來和一起掃街爭取18歲公民權。吳沛憶也強調，其實吳怡農和壯闊台灣聯盟總是默默為萬華雪中送炭的支持者，去年疫情時在地店家發起電商購物「萬華好Way 」中秋禮盒，吳怡農就親自帶志工加入手工包裝行列。

同樣是現任議員的應曉薇，她稍早在粉專分享暖文，位在北市中正區延平南路177號超商前，有一名汪伯伯會推著推車賣饅頭，「雖然已95歲但身體很好，是我好朋友，手工饅頭非常好吃（我喜歡花捲），曉薇團隊長年都拜託台北市社會局定要從旁關心。」

應曉薇透露，汪伯伯最喜歡與大家話家常，感謝周德潤里長和他妹妹周室均的長年照顧。對此，應曉薇也感動喊話，台灣有多少「汪伯伯們」，老榮民生活雖然不富裕，如同前高雄市長韓國瑜說的，「絕不給社會增加負擔，我們要敬之愛之。」

最後，應曉薇也呼籲，汪伯伯平時會在超商門口旁，若沒賣完，9點後會在和平醫院後門對面賣，希望大家能一起用新台幣讓饅頭下架，也讓阿北能早點返家休息。