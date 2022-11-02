催票策略曝　民進黨下周打這3市「別走回頭路」

▲蔡英文今天在中常會拋出反黑金訴求。（圖／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

九合一大選倒數24天，民進黨連續兩周直攻青年返鄉、反黑金等選舉訴求，身兼民進黨主席的總統蔡英文輔選行程滿檔，全台走透透為黨籍候選人拉抬氣勢。黨政高層2日受訪說明，下周中常會將把焦點放在北台灣3個執政縣市，訴求看到基隆市、桃園市、新竹市的進步後，不要讓城市走回頭路，此外，也將在11月12日舉行雙北大造勢活動，屆時主要黨內人物都會到場。

對於選戰策略，黨政高層表示，全國各縣市的主訴求不可能完全一致，否則會「糊掉」，例如今天就集中在宜蘭縣、苗栗縣、南投縣3縣市，以「要不要終結台灣的黑金政治」作為訴求，不要民進黨搞了幾十年，到現在都沒辦法終結黑金政治，以前黑道當個議長就很了不起，現在還要進一步當縣長。

黨政高層說，下周民進黨將把焦點放在北部執政的3個縣市基隆市、桃園市、新竹市，大家都很肯定基隆市長林右昌、桃園市長鄭文燦、新竹市前市長林智堅，4年前面對「韓流」衝擊他們也都穩穩連任，民進黨將提出訴求：既然肯定現任做得不錯，看到3個城市的進步，希望不要走回頭路，不要跟2018年的高雄一樣，冤枉了兩年的時間。

此外，黨政高層預告，在選舉投票日前兩個禮拜，民進黨將在11月12日於凱達格蘭大道舉行雙北大造勢活動，主要黨內人物都會到場，希望用團結號召凝聚支持者，最後階段鞏固雙北選情，之後各縣市都會動起來，都會有最後衝刺的作法。

至於是否規劃由正副總統進行全台大車掃，全力催票？該人士坦言，在日本前首相安倍晉三遇刺後，維安特勤單位有許多要求，這些也是法律的規定，民進黨不能只顧自己的方便，「掃街的難度非常高」。