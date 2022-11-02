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新北第5選區／謝龍介北上陪葉元之掃票！顏維勳背發光看板宣傳超吸睛

▲▼。（圖／翻攝自臉書）

▲謝龍介和葉元之一起掃街。（圖／翻攝自葉元之臉書）

記者朱祖儀／綜合報導

九合一選舉將在11月26日登場，新北市第5選區候選人紛紛抓緊時間拚選戰，民進黨候選人戴瑋姍、石一佑趁著今（2）日到戶外和選民互動；國民黨候選人葉元之則和同黨台南市長候選人謝龍介合體，一起到市場掃街拜票；最特別的是無黨籍候選人顏維勳，背著發光看板在路邊和民眾打招呼。

▲▼。（圖／翻攝自葉元之·原汁原味 YouTube）

▲葉元之、謝龍介和選民互動。（圖／翻攝自葉元之·原汁原味 YouTube）

葉元之在臉書分享和謝龍介的合照，表示對方特別從台南北上和他一起掃市場，拿起麥克風妙語如珠，每一攤都能幫忙介紹，人氣相當旺。從影片中也看到，謝龍介和葉元之到攤販試吃幫忙宣傳，沿路也向民眾發放選舉小物並握手寒暄，態度相當熱情。

▲▼。（圖／翻攝自臉書）

▲戴瑋姍在路邊和民眾打招呼。（圖／翻攝自戴瑋姍臉書）

戴瑋姍今早也沒有鬆懈，帶著看板到路邊和民眾打招呼，還擺出大大的6號，想讓選民記住自己，「請幫瑋姍加油」；國民黨候選人周勝考則是到新埔市場和攤商搏感情，看起來和店家的感情相當好，「感謝新埔市場的老朋友和新朋友，每一位溫暖的雙手、笑容和支持，勝考點滴在心，朋友們擺攤生活的權利，勝考來顧」，也提出自己的政見「攤販自治條例退還再議」，要保障攤販的生活。

▲▼。（圖／翻攝自臉書）

▲周勝考到新埔市場拜票。（圖／翻攝自周勝考臉書）

值得注意的是，顏維勳同樣替自己宣傳，不過沒有請來選舉車在街上趴趴走，而是選擇在晚上背著發光看版吸引民眾目光，上面寫著「9號無黨籍」、「9顏維勳」、「9號」、「晚上好」等字。即使晚上燈光昏暗，他仍不斷向經過的駕駛及騎士打招呼，「全板橋區不會聽到有我的宣傳車在跑，只會看見我走在路上或是站在路旁背這吸引眾人目光的玩意兒」。

▲▼。（圖／翻攝自臉書）

▲顏維勳背著發光看板。（圖／翻攝自顏維勳臉書）

▲▼。（圖／翻攝自臉書）

▲石一佑到公園運動。（圖／翻攝自石一佑臉書）

今日天氣稍稍轉好，石一佑也跑了許多個公園和民眾問好，並和大家一起運動，也提醒民眾不要相信假消息，「一佑真的很危險，不要再傳什麼很安全」，希望大家全力相挺；無黨籍候選人王淑慧則提醒，最近天氣變化還是很大，且氣溫已經逐漸轉涼，民眾要多注意保暖。

▼王淑惠提醒民眾注意保暖。（圖／翻攝自王淑慧臉書）

▲▼。（圖／翻攝自臉書）

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