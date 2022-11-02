學者：0～17歲MIS-C有低通報情形　實際染疫數更高「相差近百萬」

▲陳秀熙認為，國內兒童青少年確診數有低通報情形。（圖／翻攝自YouTube／新冠肺炎科學防疫園地）

記者楊晏琳／台北報導

截至今年10/28為止，台灣0～17兒童、青少年染疫通報有145萬人，其中MIS-C通報163人。不過公衛學者認為，實際染疫數及MIS-C人數應更高，不排除有低通報情形。

台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙今在直播分析兒童、青少年確診和MIS-C狀況。他表示，台灣兒童青少年人口總數約350萬人，根據Omicron感染模式，推估真正感染人數有240萬人，與實際通報數差了近100萬。

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若將這240萬人依疫苗接種與否劃分，已施打2劑疫苗的兒童、青少年，約有17人會感染MIS-C；未施打2劑疫苗的，則約236人感染MIS-C，共計253人，但目前實際通報僅163人，陳秀熙認為，這中間可能有被低通報的狀況。

不過陳秀熙也說，台灣MIS-C情況與國外不同，12～17歲MIS-C感染數較少，是否和該年齡層第3劑追加劑接種率佳有關，仍需進一步研究來討論。因此也不能排除是台灣實際通報經驗與西方國家經驗有落差的關係。

陳秀熙表示，對這些感染MIS-C的人們當然會覺得非常遺憾，「但我們也了解，所有感染都有所謂的自然選擇」，他樂觀說到，若能撐過這一波疫情，未來MIS-C的狀況一定會變比較少。

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