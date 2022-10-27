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3病毒釀小兒急診爆！醫憂大魔王「比Omicron變異株更恐怖的殺傷力」

▲公費流感疫苗於今(10/1)日開打，台中各地打氣相當熱。（圖／記者游瓊華攝）

▲醫師呼籲家長盡速帶小朋友施打流感疫苗。（示意圖／記者游瓊華攝）

記者楊晏琳／綜合報導

最近各式兒童呼吸道感染症大爆發，除新冠肺炎外，黴漿菌、副流感病毒、呼吸道融合病毒（RSV）是目前造成兒童呼吸道疾病前三名致病原；醫師擔憂，若孩童流感疫苗接種狀況不佳，屆時疫情可能急劇上升，甚至比Omicron更有殺傷力。

中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學指出，目前小兒急診室留觀區爆滿，現在兒童急診輕症病人的候診時間至少超過1小時，一般兒科病房候床時間更約需1天。新冠肺炎病人雖仍佔來診量約1/4 ，但絕大多數是輕症；爆滿主因其實是一般呼吸道病毒和黴漿菌。

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然而，不論是副流感病毒造成的哮吼症狀，還是黴漿菌和RSV引發的細支氣管炎或氣喘發作，都需較長時間治療才能復元，大幅佔據急診留觀區和住院病床容額。

「更嚴峻的情勢是，細支氣管炎、氣喘、或哮吼皆需要氧氣給予吸藥治療，急診室的氧流設備使用率常超過 80%，有時甚至超過90%」，唯一的好消息是兒童加護病房的容額尚未爆滿，真正重症的兒科患者仍有治療空間，但這個狀況是建立在流感還未大流行前，一旦流感爆發大流行，目前緊繃的兒童急重症醫療，可能直接崩潰。

謝宗學示警，真正恐怖威脅兒童健康的呼吸道感染症王者是「流感病毒」。未接種流感疫苗或過去未曾感染過流感病毒的孩子可能持續超高燒 5～7 天，還有機會引發肺炎、敗血症、腦炎、心肌炎等嚴重併發症，將直接衝擊兒童急重症醫療容額。

過去兩年的高度防疫，兒童幾乎沒有得到過流感，免疫系統沒有對流感病毒的記憶。謝宗學表示，若未接種流感疫苗產生一定程度抗體，將較容易引發嚴重併發症。台灣CDC的統計資料已明確顯示近期流感病毒活動度上升，雖然尚未達到大流行的標準，但整體上升趨勢是確立的。

謝宗學呼籲，家長應儘快帶孩子接種流感疫苗。天氣已經明顯轉涼，估計 11 月下旬後，流感疫情很有可能急劇上升，「一旦爆發流感大流行，若兒童疫苗接種率不足，將造成比Omicron變異株更恐怖的殺傷力」，若屆時醫療容額滿載，情勢只會雪上加霜。

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