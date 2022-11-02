台灣爆首例XBB本土！新加坡研究：20～39歲感染率最高　12歲↓最低

▲新加坡研究顯示，12歲以下XBB感染率最低。（圖／翻攝自YouTube／新冠肺炎科學防疫園地）

記者楊晏琳／台北報導

台灣10月31日爆出首例新型變異株XBB本土個案，公衛學者借鏡新加坡經驗，發現其XBB感染率以20～39歲年齡層最高，12歲以下孩童最低。推測可能是兒童免疫保護學習效果佳，或通報偏差的關係。

新加坡今年4～5月開始流行BA.2、BA.5，直到7月出現XBB，於10月達最高點。台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙今在直播中指出，從新加坡10月XBB年齡層感染曲線來看，可發現0～11歲（橘紅色線）感染數最低；20～39歲（淺藍色線）則最高，這部分與台灣BA.5疫情有相同趨勢。

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陳秀熙認為，新加坡兒童在XBB的感染率較低，主要有2大原因。首先是「兒童免疫保護學習效果大於成人」，曾感染過BA.2 、BA.5的兒童具有保護力，對新亞變種病毒形成非常強的免疫防火牆，XBB感染率自然降低。就像台灣經驗一樣，若得過BA.2，再感染BA.5的機率就低，「這部分免疫反應，從流行病學觀是非常合理的。」

不過陳秀熙說，也不能排除「檢測通報偏差」的可能性，但還需要更多研究支持。

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