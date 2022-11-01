把母校當肥羊！拆光宿舍鋁門、柵欄變賣　基隆男下場曝

▲一名男子回到國中母校，竟是到舊宿舍拆走柵欄、窗戶再變賣。（示意圖／PAKUTASO）

記者黃資真／基隆報導

基隆一名詹姓男子過去為明德國中的校友，得知裡面有間廢棄宿舍，竟找來不知情友人潛入學校裡拆走鋁門、冷氣、柵欄等，變賣得手共4500元，管理員驚覺設備失竊趕緊報警處理。基隆地院依犯攜帶兇器、踰越安全設備竊盜罪，判處7月。

判決指出，曾是基隆明德國中校友的詹男，去年12月16日下午6時許，為了偷竊舊宿舍內的物品，先向劉姓友人謊稱學校要進行宿舍拆除工程，需要人手幫忙，又找來不知情的陳姓友人負責開貨車載運，順利潛入廢棄宿舍內。

詹男使用1支鐵鍬，拆卸下鋁門、冷氣、鋁窗、鐵門、鐵窗，以及雙開白鐵柵欄門，詹男先將雙開白鐵柵欄門放到車上，發現塞不下，只得丟在一旁，車上的拿去變賣得手4500元。

直到周姓管理員發現宿舍地上留有多個被拆下的物品，驚覺失竊，緊急報警，警方調閱監視器循線逮到犯案的詹男。

詹男偵訊、審理時皆坦承犯行，表示其他2名同行友人對於偷竊宿舍一事的確不知情。

由於過去詹男曾因違反毒品危害防制條例、多次竊盜罪等入獄服刑，出獄後1年再犯，屬於累犯，因此攜帶兇器、踰越安全設備竊盜罪處7月，追徵4500元。