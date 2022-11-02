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梨泰院11起報案被忽視　總理承諾「嚴厲究責」：每通都很急迫

▲▼ 南韓民眾為梨泰院慘案遇難者哀悼，難掩悲傷情緒。（圖／路透）

▲ 南韓民眾為梨泰院慘案遇難者哀悼，難過流淚。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

南韓首爾梨泰院慘案累計造成156人死亡及157人受傷，事發前報案紀錄1日曝光，可見近4小時前就陸續有民眾稱「快被壓死」，要求管制人流，警方卻沒有積極作為。南韓國務總理韓悳洙2日表示，每位民眾報案時都身處非常急迫的狀況，承諾相關調查結束後將嚴厲究責。

根據《韓聯社》，韓悳洙今早主持梨泰院事件中央災難安全對策本部會議，針對事發前4小時的11通報案電話，要求警方在特別搜查本部及檢方徹底調查後，向全國國民給出透明且詳細的交代。他也補充，應擬定改革112應對體系的綜合對策。

梨泰院悲劇始於10月29日晚間10時15分，南韓警察廳1日公開的報案紀錄卻顯示，最早在傍晚6時34分起就有民眾報案，至事發前的4小時間陸續有11起通報，但警方僅針對其中4起派出人力，對其餘7起並無進一步作為。

韓悳洙強調，「每位國民按下112按鈕時狀況都非常急迫，急需警察協助或採取行動，心中也抱持著相信警察不論何時都會趕來的信任與信賴。警察最基本的任務就是保護國民的生命與財產，若執行這些任務時做出過於安逸的判斷或放鬆警戒，就是背棄國民的信任。」

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