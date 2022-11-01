「規模5.7地震」全台炸樓　新竹人最崩潰：它比地震有感

▲稍早4點30分發生有感地震。（圖／氣象局）



網搜小組／劉維榛報導

今下午16:30分晃一下，台灣東部海域發生規模5.7地震，而深度約109km，最大震度包括宜蘭3、花蓮3。全台網友也回報狀況，「內湖10F沒感覺」、「台中有點感覺耶」、「高雄無感」，其中有新竹人崩潰直呼，「要震之前就收到，但是新竹風比地震跟有感！」

中央氣象局通報，今日16:30台灣東部海域發生規模5.7地震，最大震度包括宜蘭3、花蓮3、桃園2、新北2、新竹2、台中2、南投2、苗栗2、彰化2、雲林2、台東1、嘉義1、台南1。

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全台網友也炸樓討論，「汐止10樓無感」、「台北2樓微震有感」、「台中有感」、「板橋晃一下」、「彰化八卦山有感」、「新莊無感」。其中新竹比較崩潰的就是風太大，「要震之前就收到，但是新竹風比地震跟有感」。

對此，地震中心主任陳國昌表示，此次的規模5.7地震，主因為隱沒帶活動所致，該地區經常發生地震，由於隱沒帶很大一片，所以震央位置也會移動，由於地震深度達109公里，所以受到影響的區域只有宜花、北部。

陳國昌也強調，後續發生餘震機率不大，且離台灣陸地這麼遠的地區發生地震，至少要規模4.5以上才偵測得到，加上隱沒帶的特性，本來就不太會有餘震，因此不用太擔心。