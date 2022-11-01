快訊／東部海域發生「規模5.7地震」　最大震度3級

▲東部海域發生地震。（圖／氣象局）
記者李宜秦／台北報導
中央氣象局通報，今日16:30台灣東部海域發生規模5.7地震，地震深度109公里，最大震度包括宜蘭3級、花蓮3級、桃園2級、新北2級、新竹2級、台中2級、南投2級、苗栗2級、彰化2級、雲林2級、台東1級、嘉義1級、台南1級。
【 第163號 #顯著有感地震 #地震報告 】
發震時間：111年11月01日16時30分11秒
震央位置：北緯24.71° 東經122.54°
震源深度：108.7公里
芮氏規模：5.7
相對位置：宜蘭縣政府東方 78.4 公里 (位於臺灣東部海域)
各地震度級：
● 宜蘭縣地區最大震度3級
3級：南澳
2級：宜蘭市、武塔、冬山、內城、澳花、牛鬥、南山、大同
1級：蘇澳、頭城
● 花蓮縣地區最大震度3級
3級：西寶
2級：和平、太魯閣、花蓮市、鹽寮、銅門、水璉、磯崎
1級：秀林、西林、光復、紅葉、玉里、富里
● 桃園市地區最大震度2級
2級：三光、新屋
1級：桃園市、中壢
● 新北市地區最大震度2級
2級：淡水、新店、石門
1級：雙溪、五分山、新北市、五股
● 新竹縣地區最大震度2級
2級：關西、竹東、峨眉、五峰
1級：竹北市
● 臺中市地區最大震度2級
2級：梨山、德基
1級：烏石坑、霧峰、梧棲
● 南投縣地區最大震度2級
2級：合歡山、奧萬大、信義鄉
1級：埔里、國姓、日月潭、南投市、名間、玉山、竹山
● 苗栗縣地區最大震度2級
2級：苗栗市
1級：南庄、竹南、三義、鯉魚潭
● 彰化縣地區最大震度2級
2級：彰化市、員林
1級：大城
● 雲林縣地區最大震度2級
2級：草嶺、斗六市、四湖
1級：古坑、土庫、水林、麥寮
● 基隆市地區最大震度1級
1級：基隆市
● 臺北市地區最大震度1級
1級：臺北市
● 新竹市地區最大震度1級
1級：新竹市
● 臺東縣地區最大震度1級
1級：長濱、成功、海端、池上、利稻、東河、綠島
● 嘉義縣地區最大震度1級
1級：阿里山、番路、民雄、太保市、義竹
● 嘉義市地區最大震度1級
1級：嘉義市
● 臺南市地區最大震度1級
1級：佳里、七股
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